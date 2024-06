Meteo, nel Vibonese gran caldo in stand by prima di una nuova ondata africana: picchi di 34 gradi tra Mileto e Filadelfia

La prima fiammata della stagione estiva è giunta come da previsione sulla nostra Regione e sul Vibonese: picchi di oltre 38°C infatti hanno raggiunto il cosentino interno ma con temperature che, su gran parte della Calabria, si sono e si stanno mantenendo intorno ai 34°C e i 36°C come accaduto a Pizzo e a Dasà. Nei prossimi giorni e fino a mercoledì continuerà la calura africana, anche se meno intensa rispetto a questi ultimi giorni, con temperature ancora oltre le medie del periodo e tempo stabile

Caldo gradevole tra metà e fine settimana

La fiammata africana tenderà a prendersi una pausa tra giovedì e sabato sull’intero territorio Vibonese. Questo a causa di correnti occidentali in arrivo da Nord che apporteranno un generale calo delle temperature e clima molto più gradevole. Secondo gli ultimi aggiornamenti il termometro non dovrebbe superare i 23-25°C lungo le coste, mentre nelle aree interne potremmo trovare ancora picchi fino ai 27-28°C ma in un contesto gradevole.

Sulle Serre invece difficilmente il termometro valicherà la soglia dei 20°C. Con l’arrivo delle correnti da ovest però si avrà anche un generale e debole peggioramento delle condizioni meteorologiche: soprattutto nella giornata di giovedì infatti sono previste nubi sparse sull’intero territorio provinciale con possibili piovaschi sulle coste e nelle aree interne a macchie di leopardo. Poi, da venerdì le condizioni meteo tenderanno nuovamente a migliorare con tempo stabile e cieli poco nuvolosi.

Nuovo aumento delle temperature da domenica

Questo break da caldo intenso però durerà ben poco. Secondo gli ultimi aggiornamenti, a partire dalla giornata di domenica è prevista una nuova rimonta dell’alta pressione africana che farà nuovamente lievitare le temperature. Sono previsti valori che sulle coste potranno raggiungere o localmente superare i 29-31°C, mentre nelle aree interne i picchi saranno più elevati e localmente intorno ai 34°C lungo la linea che va da Filadelfia a Mileto. Vista la distanza temporale però questa è ancora una tendenza che con i prossimi aggiornamenti possiamo confermare o modificare. Continuate dunque a seguirci.