«Mamma, ho preso un paguro!», a Parghelia la Lav insegna ai bambini a rispettare le creature marine

La campagna Lav lo scorso anno

Il 23 giugno alle ore 10:30 la spiaggia de “La Grazia” ospita l’evento “Il mare è la loro casa” organizzato dalla Lega anti vivisezione di Vibo Valentia (Lav). La manifestazione a carattere nazionale, è patrocinata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, oltreché della Guardia costiera – Comando generale delle Capitanerie di porto. “Il mare è la loro casa”, nasce con l’obiettivo di «insegnare ai più piccoli il rispetto di tutti gli animali presenti sul litorale e nelle acque in prossimità della costa – hanno fatto sapere gli organizzatori -. Esseri viventi che spesso – sottolineano -, vengono catturati e danneggiati dai bambini durante il periodo estivo per puro scopo ludico. Questo determina un serio rischio per le popolazioni locali di queste specie e un effettivo maltrattamento degli animali stessi che spesso termina con la morte. Un’educazione al rispetto e all’osservazione a distanza, potrebbe quindi contribuire a limitare questo fenomeno».