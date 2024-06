Successo in spiaggia a Parghelia per “Il mare è la loro casa, lasciamoli liberi”

Tra le attività promosse che hanno coinvolto tutti i presenti, specialmente i bambini, esempi pratici su come comportarsi in mare ed in spiaggia

Un momento della giornata

Ha avuto un grande successo di adesioni la manifestazione “Il mare è la loro casa lasciamoli liberi”, organizzata presso la spiaggia “La Grazia” di Parghelia dalla Lega anti vivisezione (Lav) ed il Comune. Un’intensa giornata di educazione ambientale e rispetto delle creature viventi presenti sulla spiaggia e nel mare, che si è svolta con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, del ministero dell’Istruzione e del merito e con il supporto della Guardia costiera di Vibo Marina-delegazione di Tropea. A fornire ulteriore supporto sono stati poi anche la Proloco di Parghelia, i volontari del Servizio civile universale in forze all’ente comunale ed il vicino gruppo scout “Tropea 1”. Volantinaggio contenente istruzioni base ed esempi su come ci si debba comportare in spiaggia ed in mare, al fine di rispettare i nostri amici animali, sono stati gli strumenti più efficaci per questa giornata di sensibilizzazione verso adulti e bambini.