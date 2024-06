Magia calabrese, gli ultimi pescatori di pesce spada tornano in acqua a Scilla sulle loro feluche

La pesca del pesce spada è un’antica tradizione marinara che si ripete da secoli nel mitologico mare tra lo Stretto di Messina e la Costa Viola calabrese.

Quest’arte, a Scilla così come a Bagnara e a Palmi, viene tramandata di generazione in generazione, conservando canti propiziatori, riti scaramantici e rituali. Uno dei più noti è la “Cardata da cruci”, che consiste nell’incidere con una croce la guancia del pesce dopo la cattura, in segno di prosperità e riconoscenza. La pratica è diventata un marchio distintivo degli esemplari catturati in zona. Il pesce spada è una specialità gastronomica del territorio e un simbolo legato alle radici.

Le battute di caccia

Le battute di caccia iniziano i primi di maggio e terminano a fine agosto. Un tempo venivano eseguite con veloci e snelle imbarcazioni chiamate “Luntri”, poi sono subentrate le tipiche “Passerelle”, le feluche, caratterizzate da un altissimo traliccio di 20-25 metri, dove prendono posto gli avvistatori, i quali avvertono il fiocinatore che si muove su una passerella in ferro che sporge dalla prua per altrettanti 25 metri circa, e tenta di arpionare il velocissimo pesce.

A mantenere in vita l’usanza sono rimasti in pochi. È un lavoro duro che richiede amore per il mare, ore trascorse in barca, sacrificio, ritmi intensi e poco riposo. Continua a leggere l’articolo su LaC News24