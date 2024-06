Briatico, il sindaco ordina ai privati la pulizia dei terreni abbandonati: previste multe fino a 500 euro

La pulizia e la manutenzione dei terreni privati al centro dell’ordinanza del sindaco di Briatico, Lidio Vallone. Il provvedimento, come si legge nell’atto del primo cittadino, nasce dall’esigenza di tutelare la pubblica incolumità. «A seguito della verifica effettuata da organi competenti – si evidenzia – risulta che non tutti i proprietari possessori, usufruttari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni e aree ubicate sul territorio comunale provvedono ad una adeguata manutenzione del verde e dei propri fondi».

Il sindaco Lidio Vallone

Le aree incolte, sia quelle ricadenti nei centri abitati che nelle vicinanze, in stato di abbandono possono determinare pericoli igienico-sanitari con potenziale rischi per la salute pubblica. Inoltre, «la presenza di rifiuti di vario genere produce proliferazione di animali, in particolare topi, ratti e serpenti nocivi. A ciò si somma il rischio incendi. Lo scorso anno, i roghi hanno causato non pochi danni alle campagne del Briaticese, distrutto vigneti e uliveti e messo in pericolo abitazioni e strutture ricettive. La presenza di sterpaglie, si sottolinea nell’ordinanza, «facilita la propagazione di incendi nella stagione calda in quanto la vegetazione infestante risulta particolarmente abbondante e secca». La pulizia dei terreni, non da ultimo, garantisce decoro alla cittadina costiera e alle sue frazioni. Da qui l’esigenza di emanare un’ordinanza per obbligare i possessori di campagne ma anche giardini, cortili, terreni incolti, a procedere con manutenzione ciclica al fine di scongiurare pericoli per i cittadini. Previste multe da 25 a 500 euro.