Vibo Marina, il piazzale dell’eliporto sarà adibito a parcheggio per i lidi e le spiagge libere accessibili da via Vespucci

Anche per la stagione estiva in corso, come già avvenuto negli anni passati, il piazzale dell’eliporto situato in via Vespucci a Vibo Marina, in prossimità dell’arenile, verrà destinato a parcheggio. Questo per consentire ai fruitori delle vicine spiagge, libere o in concessione, di poter parcheggiare gratuitamente l’auto per godere in tutta tranquillità delle attività connesse alla balneazione. Il provvedimento è stato adottato dall’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, ente proprietario dell’area in questione, accogliendo anche per l’anno in corso la richiesta avanzata dall’ente locale.

Il problema dei parcheggi era stato sollevato in questi giorni da diversi lettori che avevano manifestato alla nostra redazione le loro preoccupazione in merito alla difficoltà di poter godere una tranquilla giornata al mare a causa del disagio di non poter parcheggiare la propria auto. Dalla prossima settimana, i cittadini e i turisti potranno dunque, in maniera gratuita, parcheggiare le loro vetture per raggiungere le vicine spiagge di Vibo Marina.