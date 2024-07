Pizzo, mare verde e sporco in località Colamaio. Un lettore: «Ogni anno la stessa storia»

Torna la strana colorazione verde del mare in località Colamaio a Pizzo. L’ampia spiaggia con spazi liberi e attrezzati, conosciuta anche come Angitola, è frequentata ogni anno da numerosi bagnati che ammirano il paesaggio naturale, tra i più belli della zona. La bianca sabbia e le sue acqua cristalline la rendono il luogo ideale per fare snorkeling. Il fenomeno del mare verde ha spinto un nostro lettore a segnalarci quanto sta accadendo proprio oggi. «Purtroppo dobbiamo evidenziare come ogni anno, sempre nello stesso periodo, il colore del mare non sia normale per la stagione. Verde, con chiazze giallognole e bollicine varie, da attribuire verosimilmente – ipotizza – allo scarico di fertilizzanti durate il corso dell’anno. È segnalare – sottolinea il lettore – che sono presenti numerosi villaggi turistici con centinaia di miglia di presenze, dal mese di maggio ad ottobre, che contribuiscono al miglioramento dell’economia locale con occupazione e impiego di risorse finanziarie. Vere e proprie imprese turistiche in alcuni casi».

La colorazione verde delle acque è stata segnalata spesso negli ultimi anni e ogni volta si è parlato di fioritura algale, cioè un rapido aumento della presenza di alghe unicellulari favorito dalle alte temperature, non dannoso per la salute umana ma che ben poco invoglia a farsi il bagno. I fertilizzanti usati in agricoltura, che inevitabilmente poi arrivano a mare, fanno il resto.

«Ogni anno, stessa storia. Anche i turisti lamentano tale indecenza del mare. Così facendo – precisa – negli anni futuri non verrà più nessuno e chiuderanno tutti i villaggi turistici, con danni enormi alla economia locale. Occorrerebbe un controllo serio, durante tutto l’anno. Spero che con questo mio appello – ha poi concluso -, le autorità competenti siano sensibili e si attivino per tutelare i nostri mari e le nostre spiagge».