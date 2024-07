Quant’è bella la Costa degli Dei ma che fatica arrivarci: «Ogni giorno lamentele dai turisti per lo stato delle strade»

L’imprenditore e componente del direttivo Lega Vibo Nicola La Sorba riaccende i riflettori sulle condizioni della Sp22 che collega Ricadi e Tropea: «Non solo questione di decoro ma anche di sicurezza». Il plauso a Lo Schiavo per l’intervento in Consiglio regionale: «Ma non basta…»

Non solo l’ex statale 522 tra Pizzo e Tropea, ci sono anche altre strade che fanno fare brutta figura al territorio vibonese di fronte alla marea di turisti che in questo periodo arrivano per godere delle sue bellezze naturali. Tra queste, la strada provinciale numero 22 che collega Spilinga, Ricadi e Tropea. Una strada che conduce letteralmente in paradiso, percorsa da chi vuole raggiungere Capo Vaticano o la Perla del Tirreno giungendo ad esempio da sud, quindi dal comprensorio di Nicotera e da tutto il Reggino. Eppure, che fatica raggiungerlo questo paradiso, con un manto stradale che in alcuni tratti è totalmente dissestato e costellato da buche anche piuttosto profonde. E poi, guard rail e segnaletica orizzontale mancanti, la vegetazione che avanza verso la carreggiata. Situazioni di incuria e pericolosità, non solo per i villeggianti ma anche per i residenti che vivono questo territorio 12 mesi l’anno. Sulle condizioni di questa strada torna ad accendere i riflettori Nicola La Sorba, imprenditore turistico di Capo Vaticano e membro del direttivo provinciale della Lega.

Nicola La Sorba

«Oltre al decoro, è una questione di sicurezza – dice -. Ogni giorno percorro queste strade per accompagnare i turisti e non c’è una volta in cui non ricevo lamentele da parte loro sullo stato di abbandono delle arterie stradali». Proprio La Sorba nell’autunno scorso aveva inviato una lettera al presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina, per chiedere interventi urgenti su quelle vie di comunicazione che rappresentano anche un biglietto da visita per la rinomata Costa degli Dei. Proprio l’Ente provinciale in questi giorni ha avviato lavori di sfalcio dell’erba e bitumazione di alcuni tratti lungo le strade provinciali, un intervento accolto come tardivo dai più, poiché avviato a estate ormai inoltrata.

I lavori per il momento sono partiti sulla ex 522, mentre la strada che collega Ricadi e Tropea attende speranzosa. L’anno scorso si è proceduto con la bitumazione ma solo di alcune parti: «È stato asfaltato un tratto sì e uno no, e così ora abbiamo una strada tutta discontinua, rattoppata. Non è possibile però – denuncia La Sorba – che un territorio così ad alta vocazione turistica sia abbandonato dalle istituzioni». E a proposito della strada del mare, l’ex statale 522, l’esponente della Lega plaude all’intervento del consigliere regionale vibonese Antonio Lo Schiavo a Palazzo Campanella: «Ha fatto bene a portare l’argomento in Consiglio regionale, ma si potrebbe fare di più». La Sorbe dice di non essere d’accordo con la richiesta del capogruppo del Misto di far tornare l’ex statale sotto la competenza di Anas e avanza un’altra proposta: «Perché non chiedere alla Regione di mandare i fondi necessari alla Provincia? In modo da mettere quest’ultima nelle condizioni di incidere maggiormente e rendere più decorosi e sicuri i collegamenti per la Costa degli Dei».