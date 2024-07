Meteo Vibonese, lunedì diviso a metà: ancora caldo in mattinata ma in serata arrivano i temporali

Il gran caldo che sta interessando da tanti giorni la nostra Regione e il territorio Vibonese sta per essere temporaneamente scalzato da aria più fresca in arrivo dall’Atlantico. Una perturbazione infatti raggiungerà le aree più a Nord dell’Italia ma sulle regioni del Sud Italia si isolerà una goccia fredda che causerà maltempo sparso nella giornata di lunedì e un in lieve ridimensionamento delle temperature su alcune aree della Calabria.

Piogge e temporali tra il pomeriggio e la notte

Dopo una prima parte di giornata prettamente stabile con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio Vibonese, nel pomeriggio si avrà un generale aumento della nuvolosità ovunque con qualche possibile piovasco lungo le coste mentre altrove si avranno cieli perlopiù nuvolosi. Ecco però che durante la serata/nottata, con il passaggio della goccia fredda sulla Regione avremo un’alta probabilità di piogge e temporali anche sul territorio Vibonese, con precipitazioni che a tratti potranno risultare anche di forte intensità. Per quanto riguardano le temperature avremo una giornata divisa a metà: nella prima parte infatti si avranno valori ancora roventi su tutto il territorio con valori che potranno raggiungere i 36-38°C su tutte le aree interne, mentre sulle coste il termometro si assesterà sui 32-33°C; durante la seconda parte della giornata invece si avrà un generale calo termico su tutto il territorio dovuto appunto al passaggio della perturbazione e al rinforzo dei venti da Nord ovest. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta di livello giallo su tutta la Regione.

Settimana con possibile instabilità pomeridiana

Dopo il passaggio della goccia fredda, durante la settimana avremo a che fare con infiltrazioni di aria più fresca in quota capace di apportare locale instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane. Le aree più a rischio saranno come sempre quelle montuose con possibili piogge o temporali sulle Serre ma non sono da escludere locali piovaschi anche lungo le coste ma che vedremo nei prossimi aggiornamenti. Le temperature subiranno un generale ridimensionamento su tutto il territorio Vibonese con temperature che saranno più consone al periodo e con valori che non dovrebbero superare i 30°C.