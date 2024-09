Ultime ore di gran caldo, nel Vibonese il weekend sarà all’insegna del vento e delle piogge sparse

Il temporaneo innalzamento dell’anticiclone africano sulla nostra Regione ha apportato un generale aumento termico anche sul territorio vibonese con valori che localmente si sono rivelati prettamente estivi e oltre i 30°C nelle aree interne e vicini lungo le aree costiere. Ovviamente questi valori non possono essere paragonabili alle ondate di caldo avutosi nei mesi scorsi, ma sono comunque valori che a fine settembre fanno un certo effetto. Intanto dal Nord Europa è già in arrivo aria più fresca che, a partire dal pomeriggio di sabato raggiungerà il versante Tirrenico: essa apporterà un notevole calo delle temperature ovunque con valori che subiranno una variazione in negativo di circa 10°C, tornando così al di sotto delle medie stagionali e localmente saranno anche molto frizzantine. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per l’ultimo weekend di settembre.

Previsioni meteo weekend

Il weekend inizierà con un sabato mattina stabile su tutto il territorio con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Temperature ancora elevate per il periodo ma assisteremo però ad un notevole aumento dei venti, i quali inizieranno a soffiare in maniera moderata dai quadranti occidentali. Durante le ore pomeridiane assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità con possibili piovaschi che interesseranno le aree costiere a macchia di leopardo. Stessa situazione la vivremo durante le ore notturne con ancora possibili rovesci lungo le aree costiere con possibili sconfinamenti nelle relative aree interne. Temperature in notevole calo a partire dai settori tirrenici con valori in media o localmente al di sotto, per poi espandersi entro la nottata sul resto del territorio. Continueranno a soffiare in modo moderato invece i venti con raffiche fino ai 50 km/h

La giornata di domenica inizierà invece con una mattinata ancora molto variabile su tutto il territorio con nubi sparse e possibili piovaschi che interesseranno le aree costiere. Durante le ore pomeridiane continueranno condizioni meteo variabili con nubi sparse e possibili rovesci sulle coste e localmente nelle aree interne. Situazione analoga durante le ore serali e notturne con nubi su tutto il vibonese e con piovaschi che continueranno ad interessare le aree costiere. Temperature in calo ovunque con valori che non supereranno i 23-24°C durante le ore più calde e nottate molto fresche o localmente frizzantine. Venti ancora moderati/forti da ovest.