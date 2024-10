Anche a Gerocarne arriva l’eco-compattatore, il sindaco Vivona: «Così riduciamo l’impatto della plastica sul nostro territorio»

L’amministrazione comunale di Gerocarne, guidata dal sindaco Pasquale Vivona, esprime soddisfazione l’arrivo di un eco-compattatore “mangiaplastica” il quale verrà utilizzato per gestire al meglio i rifiuti appunto di plastica. L’arrivo di questo macchinario che aiuta la raccolta differenziata è stato reso possibile grazie all’ammissione, del Comune gerocarnese, al bando del ministero dell’Ambiente per il 2024 per l’installazione del suddetto eco-compattatore: «Questo innovativo sistema – afferma il primo cittadino Vivona – ci permette di gestire in modo più efficiente i rifiuti di plastica, incentivando il riciclo e riducendo l’impatto ambientale».

Le parole del sindaco Vivona

Lo stesso sindaco Vivona, comunque, va più nel dettaglio: «A febbraio 2024 avevamo fatto una richiesta di finanziamento per quanto riguarda questo eco-compattatore e adesso è uscita la graduatoria definitiva dei Comuni ammessi al finanziamenti e, tra questi, risulta anche quello di Gerocarne. Per noi è una grande soddisfazione e inoltre, è anche una cosa molto positiva per il nostro territorio in quanto l’installazione di questo macchinario darà la possibilità all’intero territorio di competenza di poter ridurre lo spreco della plastica e incentivando il riciclo della stessa, riducendo così l’impatto dei rifiuti nel nostro territorio».