Si è spenta Pina Sirgiovanni, moglie di Raoul Casadei e originaria di Gerocarne. Convolarono a nozze nel 1963

Le nozze nel 1963

È morta all’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove era ricoverata, Maria Giuseppina Sirgiovanni, detta Pina, moglie di Raoul Casadei, il re del Liscio della Romagna. Nata a Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, aveva conosciuto Raoul ai tempi in cui entrambi erano maestri elementari a Roseto Valforte, in provincia di Foggia, e tra i due fu amore a prima vista. Nel 1963 si erano sposati per poi trasferirsi in Romagna, dove lei continuò a insegnare. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Carolina, Mirna e Mirko. Era vedova dal 13 marzo 2021, quando Raoul morì di Covid.

Persona schiva e riservata, raccontò al “Resto del Carlino” come si era conosciuta con Rauol: «Ero in un ristorante di Roseto con mio madre, quando un cane si mise a correre verso di noi. Io mi spaventai e saltai sul tavolo. Allora il padrone del cane si avvcinò per riprenderselo e scusarsi: era Raoul. Ci guardammo negli occhi e fu il classico di fulmine. Amore a prima vista». Mirko Casadei ha salutato la madre sui social pubblicando una foto senza alcun commento. La vedova Casadei viveva a Villamarina, fra Gatteo e Cesenatico. Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, ha scritto sui social: «Se n’é andata Pina Sirgiovanni, colonna portante della famiglia Casadei. Adesso sarà di nuovo con Raoul, felici e sorridenti come li abbiamo sempre conosciuti. Un grande abbraccio e le più sentite condoglianze a Carolina, Mirko e Mirna».