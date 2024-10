Tassa sui rifiuti, a Vibo bolletta più leggera con il progetto Una raccolta differenziata di qualità ti premia

Una tassa rifiuti più “leggera”. In un avviso sui social, infatti, l’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha voluto ricordare ai cittadini che «è in vigore nel nostro Comune un sistema di premialità attraverso cui è possibile ottenere uno sconto sulla bolletta della Tari». La compagine amministrativa guidata dal sindaco Enzo Romeo specifica: «Si può ottenere lo sconto in due modi: con il conferimento del rifiuto differenziato nei centri di raccolta e con il compostaggio domestico».

Il progetto si chiama “Una raccolta differenziata di qualità ti premia” e si prevedono riduzioni della tassa per «chi ottiene un numero preciso di eco-punti, accumulabili attraverso il conferimento di materiale differenziato ed anche ingombranti e raee, nei due centri di raccolta: a Vibo in località Aeroporto e a Bivona in via Cementificio».

Il Comune sottolinea: «Gli utenti che vorranno partecipare dovranno aderire alla manifestazione d’interesse compilando presso il Settore 6 – Ambiente, il modello “Richiesta partecipazione”, appositamente predisposto. Successivamente attraverso la procedura si giungerà alla quantificazione della premialità adottando come parametri di valutazione: il peso e la categoria dei rifiuti effettivamente conferiti».

Le premialità

Per la formazione delle graduatorie e l’attribuzione delle premialità i parametri utilizzati saranno:

Ecopunti attribuiti in funzione della tipologia di rifiuto e dei kg conferiti ai fini della graduatoria;

attribuiti in funzione della tipologia di rifiuto e dei kg conferiti ai fini della graduatoria; Valore riconosciuto pari ad €/kg ai fini dell’attribuzione delle premialità;

Il budget a disposizione è pari a 10.000,00 euro (5.000,00 utenze domestiche /5.000,00 utenze non domestiche).

Chi può aderire

Il centro raccolta rifiuti di Vibo

Si fa rilevare che «possono aderire tutte le utenze tari domestiche e non domestiche in regola con i pagamenti al 2023 o che abbiano eventualmente effettuato rateizzazioni per debiti pregressi. La richiesta di partecipazione (modello “Richiesta di partecipazione”) dovrà pervenire al competente Settore 6 – Ambiente in materia di gestione dei rifiuti dalla data di pubblicazione del presente avviso sino al 31 dicembre 2024».

Si precisa che qualunque sia la somma complessiva delle premialità raggiunta, «non sarà comunque riconosciuta una premialità superiore al 30% della tariffa Tari dovuta ed assolta per l’anno in cui sono avvenuti i conferimenti».

Il compostaggio domestico

C’è poi il compostaggio domestico che prevede, «per ogni nucleo familiare che abbia una pertinenza (orto/giardino/piccolo terreno), la possibilità di chiedere in comodato d’uso gratuito una compostiera per effettuare il compostaggio della frazione organica».

Si tratta di una pratica semplice che sempre più spesso viene attuata da chi ha un giardino o un orto per ridurre la produzione di rifiuti e riciclare in proprio gli scarti domestici (della cucina e del giardino), trasformandoli in compost. Anche in questo caso, il compostaggio domestico dà diritto ad una riduzione della tassa rifiuti.