Vibo, l’associazione Pro Moderata Durant pianta 10 nuovi alberi: «Facciamo rinascere la nostra città con i piccoli gesti»

Locandina evento

Domenica 27 ottobre a partire dalle ore 9 lungo il viale Giuseppe Saragat e in via Moderata Durant, l’associazione neonata Pro Moderata Durant darà vita alla sua prima iniziativa ufficiale con la piantumazione di dieci nuovi alberi. L’evento, organizzato interamente dall’associazione, con la collaborazione del settore Ambiente dell’amministrazione di Vibo Valentia, si avvale del supporto dell’azienda Calabria Verde. I volontari si ritroveranno lungo il viale Saragat per iniziare la piantumazione. «Le operazioni – hanno fatto sapere gli organizzatori – saranno effettuate, si spera, con l’ausilio dei bambini che vorranno intervenire alla manifestazione».

Un primo piccolo passo per la neonata realtà associativa vibonese, «che mira al miglioramento non solo delle condizioni del quartiere in cui opera, ma che sarà sempre pronta ad affiancare chiunque volesse organizzare manifestazioni similari o di altro tenore e argomento. La rinascita di Vibo Valentia – hanno poi concluso – è possibile. Ogni quartiere ha la possibilità, anche con piccoli gesti, di fare rinascere la nostra città». Da qui a poche settimane, hanno poi concluso i componenti del gruppo, «verrà reso noto un altro importante appuntamento».