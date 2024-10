Vibo, le aiuole di viale Saragat ripulite dai volontari dell’associazione Pro Moderata Durant

Un gruppo di cittadini, promotori della nascente associazione Pro Moderata Durant, ha dedicato la mattinata di oggi alla pulizia delle aiuole di viale Giuseppe Saragat, il viale che conduce al Parco urbano di Vibo Valentia. Armato di guanti e rastrelli, il gruppo ha lavorato con impegno e dedizione, estirpando erbacce e restituendo decoro al tratto di viale. Il clima sereno e il sole caldo hanno fatto da cornice all’iniziativa, che ha attirato l’attenzione di molti che, incuriositi dal lavoro svolto, hanno espresso apprezzamento per l’attività svolta, carica di grande senso civico. Quanto fin qui compiuto non sarà un evento eccezionale. La costituenda associazione infatti sta lavorando per altre iniziative sempre

volte al bene comune. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Per il momento i componenti del gruppo hanno espresso il proprio ringraziamento all’assessore Marco Miceli, che si è dimostrato molto entusiasta per quanto fatto.

Leggi anche ⬇️ Ancora una carcassa di cinghiale sulle strade vibonesi, stavolta triste spettacolo lungo la statale 182 dopo San Pietro