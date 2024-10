Ancora una carcassa di cinghiale lungo le strade vibonesi, stavolta triste spettacolo lungo la statale 182 dopo San Pietro

Da qualche giorno lungo la strada statale n.182, nel tratto tra la piccola frazione di San Pietro e Vibo Marina, giace sul ciglio della strada la carcassa di un cinghiale adulto in avanzato stato di decomposizione. Non un bello spettacolo per i tanti automobilisti, e non solo, che quotidianamente percorrono l’arteria che porta alle frazioni marine della città capoluogo. Una situazione aggravata dalle piogge delle scorse ore, mentre si attende che la carcassa sia rimossa.

Certo non si tratta una novità lungo le strade vibonesi, dove non mancano neppure gli impatti tra ungulati e vetture. Nei giorni scorsi, a Filadelfia, persino un ciclista si è trovato faccia a faccia con un cinghiale: ne è seguito uno scontro violento da cui è uscito con il bacino fratturato e diverse contusioni. Il proliferare di questi animali del resto è ormai diventato un serio problemi per l’intero territorio, non solo per chi viaggia lungo le strade ma anche per i proprietari di terreni che si ritrovano con intere coltivazioni distrutte.