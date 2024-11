Inclusione dei migranti e lotta al caporalato, l’imprenditrice vibonese Stefania Mazzotta premiata da Coldiretti

Creatività, innovazione, tanto sociale e molto green, sono tra i fattori che caratterizzano alcune delle storie al femminile premiate dalla Coldiretti, una riguarda anche il Vibonese. Nella categoria ‘Donne per il sociale’ c’è Stefania Mazzotta, imprenditrice calabrese che dal 2019 dedica il suo lavoro all’inclusione dei migranti, contrastando la piaga del caporalato a Francavilla Angitola, nella provincia di Vibo Valentia.

Le altre donne premiate

Nella categoria ‘Donne e futuro’ spicca quella di Sara Manganone della Val D’Aosta, che ha riacceso la passione per il vigneto di famiglia abbandonato da decenni, creando la prima eco-rotaia al 100% sostenibile per raggiungere i ripidi terrazzamenti e coltivarli.

Altra grande sfida è quella della lombarda Doris Begnozzi che le è valsa il premio nella categoria ‘Cambio vita’. Da esperta di marketing ha aperto un’azienda agricola per crerare una serra zen, luogo di rinascita e inclusione con laboratori sensoriali imparando a prendersi cura dell’ambiente.

Dalla Puglia, invece, Teresa Diomede per la categoria ‘Donne e made in Italy nel mondo’ ha portato la sua uva sulle tavole internazionali, unendo la tradizione con una visione imprenditoriale che guarda al futuro, grazie alla sua squadra quasi tutta al femminile.

Ad essere premiato nella categoria ‘Educazione alla Campagna Amica’ è il progetto di Flavia Sbrolli in Umbria, dove ha creato un percorso che guida i bambini alla scoperta delle erbe tintorie e della sostenibilità.

Tra le premiate nella categoria ‘Creatività’ c’è Gloria Merli dell’Emilia-Romagna, che ha trasformato la sua passione per gli alpaca in un’attività: usa la lana per abiti e accessori artigianali.

Far praticare lo yoga tra la lavanda, invece, vale il premio nella categoria ‘Agriwellness’ per Valentina Galesso del Veneto, che ha trasformato la sua tenuta in un rifugio di benessere.

L’agrigelateria a km0, il progetto della toscana Barbara Conti, che ha vinto nella categoria ‘Agricoltura eroica’ nel piccolo borgo di 30 anime di Bergugliara, nella Valle di Zeri in alta Lunigiana.

Premio speciale, infine, a Chiara Luppi, cantautrice padovana scelta da Raffaella Carrà come finalista di The Voice, programma cult della Rai e nella top ten di ‘Sanremo giovani’ ora impegnata in musical internazionali. Con i suoi concerti ha sostenuto diversi progetti di aiuto al suo territorio come la riforestazione dei boschi veneti del Vaia: oggi assidua frequentatrice dei mercati di Campagna Amica come testimonial per la promozione dei ‘prodotti gentili’, il cui ricavato viene destinato alle associazioni che si occupano dell’inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza.