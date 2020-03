Rifiuti a Vibo, esclusa una delle tre ditte: presto l’affidamento

Alle battute finali la procedura per l’assegnazione dell’appalto triennale da oltre 10 milioni di euro. In vantaggio la ditta di Pomezia

Buona la prossima. Sarà la prossima seduta di gara, infatti, quella decisiva per procedere all’affidamento dell’appalto del servizio rifiuti a Vibo Valentia. Questa mattina, nei locali al terzo piano del municipio, la commissione prefettizia che ha condotto l’espletamento del bando ha proceduto soltanto ad un atto che era già nell’aria, ovvero l’esclusione di una delle tre ditte che avevano partecipato all’avviso pubblico per cercare di ottenere l’oneroso appalto del Comune di Vibo Valentia, che aveva messo sul piatto oltre 11 milioni di euro come base d’asta. Ad essere tagliata fuori, per un’offerta considerata non congrua, la Stella del sud di San Nicola da Crissa. Restano in pista, invece, le altre due: la Ecocar srl di Pomezia e la siciliana Eco Burgus Sicul coop, con la prima che – ad apertura di buste effettuata qualche settimana fa – ha totalizzato un punteggio maggiore e che, salvo ribaltoni, dovrebbe aggiudicarsi l’appalto nel corso della prossima seduta per oltre 10 milioni di euro, subentrando – con i tempi tecnici del caso – alla Dusty. A seguire le operazioni, questa mattina, anche il coordinatore dello Slai Cobas Nazzareno Piperno oltre all’amministratore della ditta uscente.