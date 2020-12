Partita dal Vibo Center la campagna “Un mare di mascherine”

L’iniziativa dell’Associazione Valentia per sensibilizzare l’opinione pubblica contro l’abbandono dei dispositivi individuali di sicurezza

L’iniziativa dell’Associazione Valentia per sensibilizzare l’opinione pubblica contro l’abbandono dei dispositivi individuali di sicurezza

Informazione pubblicitaria

È partita oggi la campagna nazionale “Un mare di mascherine” contro l’abbandono di mascherine e guanti usati, con i primi raccoglitori donati al direttore del centro commerciale Vibo Center. Infatti su indicazione del dipartimento ambiente dell’Associazione Valentia, in collaborazione con la Giacinto Callipo Conserve Alimentari, nasce questo progetto contro l’abbandono di mascherine e guanti usati. Si parte proprio da Vibo Valentia, dove alcuni membri della segreteria nazionale dell’associazione hanno posizionato simbolicamente i primi contenitori, realizzati ad hoc per evitare la dispersione di mascherine e guanti usati, agli ingressi e alle uscite di alcuni centri commerciali della Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, e attraverso una campagna di sensibilizzazione sia sul web che sugli impianti pubblicitari dei centri commerciali, si cercherà di incoraggiare i cittadini a non disperdere questi dispositivi di sicurezza nell’ambiente dopo il loro utilizzo.

Oltre al centro commerciale Vibo Center, coinvolto nella giornata odierna con la consegna al direttore Raffaele Quaranta, verranno coinvolti i centri commerciali: Heraclea di Policoro (Mt), La Torre di San Marco Argentano (Cs), Le Ginestre di Vibonati (Sa), Il Tirreno di Belvedere Marittimo (Cs), Perla dello Stretto di Villa San Giovanni (Rc), Le Ginestre di Tremestieri Etneo (Ct), Le Zagare di San Giovanni La Punta (Ct). La Francioso Comunicazione, invece, metterà a disposizione i propri spazi pubblicitari all’interno dei Centri commerciali Due Mari di Maida (Cz), Annunziata di Gioia Tauro (Rc), Porto Bolaro di Reggio Calabria.

«La segreteria nazionale dell’associazione ringrazia l’azienda Callipo per aver abbracciato immediatamente il nostro progetto con il suo sostegno concreto e tangibile, l’agenzia di comunicazione di Marcello Francioso che metterà a disposizione alcuni degli impianti pubblicitari su cui sarà veicolata la campagna, tutti i centri commerciali partner ed il nostro referente per il dipartimento ambiente Daniele Barbuto».