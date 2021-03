Rifiuti ovunque: l’Inviato speciale di LaC Tv squarcia il velo sulla vergogna del Vibonese – Video

La nuova puntata della trasmissione di Michele Macrì ha acceso i riflettori sulle mille micro discariche che costellano il territorio provinciale e sul paradosso dell’immondizia raccolta in mare che poi non si riesce a smaltire

La nuova puntata della trasmissione di Michele Macrì ha acceso i riflettori sulle mille micro discariche che costellano il territorio provinciale e sul paradosso dell’immondizia raccolta in mare che poi non si riesce a smaltire

Informazione pubblicitaria

Rifiuti ovunque. Dietro ogni curva, a costellare i fianchi delle scarpate, tra la vegetazione folta e tra i rovi. Ma soprattutto lungo le strade meno frequentate, dove spuntano decine di micro discariche colme di ogni genere di immondizia, da quella organica agli ingombranti, dai rifiuti speciali al materiale edile di risulta.

È questa la disastrosa situazione che caratterizza la provincia di Vibo Valentia, dove all’inciviltà di chi abbandona i rifiuti per strada si aggiunge la scarsa attenzione degli enti e delle autorità che dovrebbero vigilare, reprimere e risolvere. Un mix esplosivo, quello tra scarso senso civico e inefficienza delle istituzioni, su cui ha acceso i riflettori l’Inviato speciale di LaC Tv, Michele Macrì, che ha scoperchiato il velo di indifferenza che sembra avvolgere ormai da troppo tempo questo problema, pronto a riesplodere in tutta la sua drammaticità durante la stagione estiva che si avvicina.

Nel corso della puntata, l’Inviato speciale ha affrontato anche il paradosso dei rifiuti raccolti in mare dai pescherecci, contribuendo così a migliorare lo stato di salute dell’ecosistema marino, che però poi, una volta in porto, non si sa dove conferire e finiscono così per essere ammassati sulle banchine.

Non manca il blitz in Comune, per chiedere all’assessore all’Ambiente che fine abbiano fatto le isole ecologiche promesse. Insomma una puntata da non perdere e da rivedere anche su LaC Play e sul sito di Lactv.it