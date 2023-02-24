Gli impianti saranno realizzati in prossimità di alcuni parcheggi. Si punta a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’ambiente

Il Comune di Briatico, tramite delibera di giunta, ha approvato il protocollo d’intesa per la fornitura, installazione e gestione infrastrutture per ricarica di veicoli elettrici. Nell’atto si fa rilevare che «a partire dal 2010, la Commissione europea ha sollecitato gli Stati membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrice al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante». Presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica «è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio». [Continua in basso]

La città di Briatico, si evidenzia nell’atto, «è interessata all’installazione di sistemi di ricarica in determinate aree di parcheggio del proprio comprensorio comunale partendo dalla consapevolezza che lo sviluppo della mobilità elettrica rappresenta un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico». Gli impianti saranno realizzati nella cittadina costiera da Be change srl, società con sede a Milano. Non vi saranno oneri a carico della comunità. Tramite delibera viene dunque approvato l’accordo tra i due enti, dando impulso al sindaco Lidio Vallone «di stipulare protocollo d’intesa per la realizzazione delle infrastrutture».

