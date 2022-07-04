Le attività di pulizia portate avanti dagli operatori ma anche da volontari e da ragazzi del servizio civile vanificate dall’azione di incivili

Buste di spazzatura lasciate per strada, a pochi metri dalla spiaggia, finanche alle recinzioni dei parcheggi a ingresso libero. È lotta agli incivili a Briatico dove, nonostante gli sforzi degli operatori, dei volontari, dei ragazzi del servizio civile a mantenere pulite le aree costiere, si continuano a registrare abbandoni di rifiuti.



Utili gli inserimenti dei bidoni per la raccolta rifiuti che tuttavia hanno solo limitatamente arginato l’incivile fenomeno. Tant’è che, dopo una ricognizione, post fine settimana, in zona “Goccia di mare” e località “Buccarelli” sono ritornati a troneggiare pile di sacchi di immondizia. Ovviamente rifiuti gettati alla rinfusa senza differenziazione e addirittura stipati dietro i contenitori predisposti per la raccolta. E il clou dell’estate deve ancora arrivare.