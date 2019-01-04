Il capogruppo di “Vibo Unica” in consiglio comunale ricorda gli impegni disattesi dal sindaco Costa nella formazione della giunta

“Quanto accaduto in queste ore, relativamente alla situazione della mancata raccolta dei rifiuti in molte zone di Vibo e frazioni, basti pensare a contrada Vaccaro di Vena Superiore, è da considerarsi grave. Peraltro si è registrata un’anomala circostanza che ha visto la ditta Dusty fornire una motivazione tecnica in ordine alla disfunzione del servizio, smentita poi dalla Daneco che gestisce la discarica”. E’ quanto afferma Claudia Gioia, capogruppo di “Vibo Unica” in consiglio comunale. “Una città, dunque, che nel settore dei rifiuti è in mano ad una ditta privata senza controllo da parte del Comune che assiste da spettatore alla gestione di un settore delicato, incapace di svolgere attività di indirizzo e controllo senza un assessore al ramo.

Evidenzio in proposito – continua Claudia Gioia – il recente annullamento dei bandi per i centri di raccolta a causa dei continui errori materiali. Non si può continuare lungo questa strada e, dunque, senza una giunta nel pieno delle sue funzioni. Prendo atto che il sindaco, nella sua qualità di rappresentante istituzionale, ha disatteso gli impegni assunti pubblicamente circa la volontà di comporre una giunta di alto profilo nel termine del 31 dicembre, pena le sue dimissioni. Ad oggi si trova impegnato in un’estenuante opera di convincimento dei singoli consiglieri per vedersi garantita la sindacatura, cosa mortificante per la politica e per la città tutta che chiede di essere adeguatamente amministrata o essere posta nelle condizioni di esprimere a breve un voto per il rinnovo del consiglio comunale”. LEGGI ANCHE: Caos rifiuti a Vibo, contrada Vaccaro ostaggio di immondizia e degrado – Video

