Le segnalazioni degli utenti su una delle aree nevralgiche per il trasporto extraurbano: «Come una giungla»

Punto di riferimento per più generazioni di studenti. Luogo di incontro ma soprattutto area di passaggio per consentire agli allievi frequentanti le scuole in città di fare da spola con i rispettivi paesi d’origine. Un piccolo “crocevia di culture” che ha segnato un’epoca e che oggi si presenta non nella sua migliore espressione. Così il Terminal bus, da oltre un ventennio al centro della vita degli studenti provenienti da fuori Vibo, appare come un deserto abbandonato a sé stesso dove crescono sterpaglie di ogni sorta. Una vegetazione spontanea che si riappropria di intere porzioni di carreggiata. Una vera e propria giungla. Le sterpaglie sono così alte e verdeggianti da superare in altezza gli sportelli delle auto. [Continua in basso]

Un bigliettino da visita tutt’altro che positivo per la cittadina che tra qualche giorno vedrà ripopolarsi di allievi pronti a riprendere i propri percorsi scolastici. Un quadro desolante nel quale le immagini parlano da sole: «Peccato assistere a scenari così degradanti per la nostra città. Ci auguriamo che gli enti competenti effettuino una bonifica in tempi stretti», affermano alcuni cittadini che hanno inoltrato le segnalazioni. Ma la questione non è isolata: «Anche altre aree di Vibo necessitano di una manutenzione costante eppure, evidentemente, gli sforzi messi in atto dagli enti che ci amministrano non sono sufficienti a garantire adeguato decoro. Auspichiamo – aggiungono- maggiore attenzione. La nostra città merita più cura». Nei mesi scorsi, altre segnalazioni erano giunte in merito a diverse zone di Vibo, tra cui i parchi e aree verdi, centro storico e scesa Carmine. Una pioggia di critiche, dunque, che giunge da più quartieri in tempi diversi. Il messaggio tuttavia è univoco: basta degrado.