Dalla raccolta dei piccoli dispositivi elettronici nelle scuole a una giornata ecologica per ripulire l’area della storica Tonnara di Bivona. Anche il Comune di Vibo Valentia aderisce alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), in programma dal 21 al 29 novembre 2026, dedicata quest’anno ai Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con lo slogan “Progetta meglio, acquista consapevole, riduci gli sprechi”.

L’iniziativa, approvata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo e realizzata in collaborazione con la Muraca Srl, punta a sensibilizzare i cittadini, a partire dalle nuove generazioni, sul corretto conferimento dei rifiuti e sulle opportunità offerte dall’economia circolare.

Rifiuti elettronici, studenti protagonisti

Il programma delle attività nelle scuole prende il via oggi, martedì 24 novembre, nel cortile della Don Bosco-Garibaldi, dove alunni e personale scolastico saranno coinvolti in una raccolta di piccoli rifiuti elettronici. I dispositivi conferiti saranno esaminati per verificarne l’eventuale possibilità di riutilizzo, mentre gli studenti, guidati dall’educatrice ambientale della Muraca, Fatima Vaccalluzzo, potranno conoscere le corrette modalità di smaltimento.

L’obiettivo è far comprendere ai più giovani come apparecchiature ormai inutilizzate, spesso dimenticate nei cassetti di casa, possano rappresentare un rischio per l’ambiente se smaltite impropriamente, ma anche una risorsa attraverso il recupero di materiali preziosi come il rame e l’oro.

Le attività proseguiranno domani, mercoledì 25 novembre, nella scuola Don Milani di Vena Superiore e coinvolgeranno successivamente anche la De Amicis e i plessi scolastici di Vibo Marina.

Giornata ecologica alla Tonnara di Bivona

L’appuntamento centrale della settimana è fissato per sabato 28 novembre, quando cittadini, associazioni, volontari e istituzioni saranno chiamati a partecipare a una giornata ecologica presso la storica Tonnara di Bivona.

L’iniziativa prevede la pulizia dell’area, la raccolta e la separazione dei rifiuti rinvenuti e il loro corretto conferimento. Un intervento che assume anche una valenza culturale, legata alla riscoperta e alla valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della tradizione marinara vibonese. Alle attività prenderà parte anche Antonio Montesanti, direttore del Museo del mare della Tonnara.

«La Serr – dichiara l’assessore comunale all’Ambiente, Marco Miceli – rappresenta una preziosa occasione per educare le nuove generazioni e coinvolgere l’intera comunità in un percorso di consapevolezza ambientale. La corretta gestione dei Raee e la cura di luoghi simbolici come la Tonnara di Bivona dimostrano come tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio possano procedere insieme».