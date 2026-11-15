Basta una strada che si perde nella nebbia, un tappeto di foglie rosse e dorate, i rami degli alberi che si intrecciano sopra la testa. E all'improvviso il paesaggio sembra uscito da un dipinto. Nelle Serre vibonesi l'autunno sta regalando uno dei suoi spettacoli più affascinanti, trasformando i boschi in un mosaico di colori che vanno dal giallo intenso all'arancione, dal rame al rosso acceso. A raccontarlo sono le fotografie scattate dal Gigi Gej, in località Lago Lacina, nel cuore dell'entroterra montano. Immagini che hanno bisogno di poche parole, perché a parlare sono soprattutto la luce, i colori e quella nebbia sottile che avvolge ogni cosa. Complice il clima mite di questi giorni, nella più classica delle estati di San Martino, chi ha avuto modo di immergersi nella natura dell’entroterra vibonese, ha potuto godere di uno spettacolo unico.

Nelle immagini inviate a Il Vibonese, una strada attraversa il bosco e scompare lentamente in una cortina biancastra. Ai suoi lati, gli alberi sembrano formare una galleria naturale, mentre il terreno è ricoperto dalle foglie cadute. In un altro scatto, la vegetazione si apre su un piccolo nucleo di abitazioni, incorniciato dalle chiome dorate, con le montagne sullo sfondo parzialmente nascoste dalle nuvole basse. È il foliage, il fenomeno che accompagna il cambiamento di colore delle foglie prima della loro caduta, e che in questo periodo trasforma le Serre in uno scenario di straordinaria bellezza.

La Lacina, dove il bosco diventa un dipinto

Le fotografie restituiscono un'atmosfera quasi sospesa. La nebbia attenua i contorni, smorza le distanze e lascia emergere soltanto le sagome degli alberi. I colori, invece, sembrano accendersi ancora di più: le foglie arancioni risaltano contro il cielo lattiginoso, il rosso del sottobosco accompagna le curve della strada, il verde del muschio interrompe la distesa di tonalità calde.

Siamo nella zona della Lacina, tra le alture del territorio di Brognaturo, in uno degli ambienti montani più suggestivi del Vibonese. Qui l'autunno non è soltanto una stagione di passaggio. È un momento in cui il paesaggio cambia profondamente aspetto e invita a riscoprire luoghi che conservano una bellezza discreta, lontana dai percorsi turistici più frequentati della costa.

Le strade che si insinuano tra i boschi, i sentieri coperti dalle foglie e i piccoli scorci rurali raccontano anche un altro volto della provincia di Vibo Valentia. Quello delle montagne, dei silenzi, delle passeggiate nell'aria fresca e umida, dei panorami che mutano nel giro di poche settimane, prima dell'arrivo dell'inverno.

Foliage vibonese, l'autunno sulle Serre (foto Gigi Gej)

Dai colori del bosco agli incontri con gli animali selvatici

Non è la prima volta, in queste settimane, che le Serre vibonesi si mostrano in tutta la loro bellezza attraverso le fotografie dei lettori. Lo scorso 14 ottobre, gli scatti di Pasquale Rullo, realizzati nei pressi del laghetto Sambuco a Mongiana, avevano raccontato un altro suggestivo scenario autunnale. A rendere ancora più particolare quel reportage era stato l'incontro con uno splendido daino maschio adulto, immortalato tra la vegetazione, con il suo caratteristico palco di corna.

Un'immagine capace di ricordare come questi boschi non siano soltanto paesaggi da ammirare, ma ambienti ricchi di vita, nei quali la fauna selvatica trova il proprio habitat. Un patrimonio che il Parco naturale regionale delle Serre contribuisce a proteggere, anche attraverso progetti di conservazione come quello dedicato al cervo italico.

Il richiamo dei funghi e delle passeggiate nel sottobosco

L'autunno sulle Serre è anche la stagione della ricerca dei funghi, una tradizione profondamente radicata nel territorio. Proprio tra le alture della Lacina, il 17 ottobre scorso, avevamo raccontato il successo dell'escursione micologica promossa dall'associazione IncrociaMenti Odv, che aveva accompagnato i partecipanti alla scoperta della biodiversità locale.

E a fine ottobre, con l'arrivo della stagione dei funghi, avevamo dedicato un approfondimento alle opportunità e alle precauzioni legate alla raccolta nei boschi tra Serra San Bruno, Mongiana, Fabrizia e gli altri centri montani. Un'attività che richiede conoscenza, rispetto dell'ambiente e attenzione alla sicurezza, ma che offre anche l'occasione per tornare a osservare da vicino la natura.

Uno spettacolo che merita di essere custodito

Le nuove immagini di Gigi Gej aggiungono un altro capitolo a questo racconto per fotografie dell'autunno vibonese. Non ci sono monumenti imponenti né attrazioni costruite dall'uomo. Ci sono soltanto una strada, gli alberi, le foglie, la nebbia e qualche casa che fa capolino tra le chiome.

E forse è proprio questo il fascino maggiore di questi luoghi. A pochi chilometri dai centri abitati e dalle località della costa, esiste un paesaggio capace di cambiare completamente atmosfera con il trascorrere delle stagioni. Un patrimonio naturale da conoscere, rispettare e valorizzare.

Prima che le ultime foglie cadano e il freddo trasformi ancora una volta il volto delle montagne, le Serre vibonesi offrono uno spettacolo che non ha bisogno di effetti speciali. Basta fermarsi a guardare.