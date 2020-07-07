Allacciata la prima abitazione privata nel paese del Vibonese. Presenti i responsabili di Egea

Il gas metano sbarca finalmente a Soriano Calabro e nelle aree circostanti. Nelle scorse ore, infatti, alla presenza del sindaco Vincenzo Bartone e del vice sindaco Salvatore Inzillo è stato celebrato il primo allacciamento della rete in un’abitazione privata del territorio. A suggellare l’importante momento – per una comunità di circa 2500 abitanti ubicata nel “cuore” della Calabria – anche alcuni dei responsabili di Egea, società a cui l’utente si è rivolto per vedersi erogato per la prima volta in casa il gas metano. Dirigenti che oggi si dicono orgogliosi ed onorati “di essere la prima società di vendita di gas metano e luce ad attivare un contratto a Soriano Calabro. Il nostro – proseguono – è un contributo alla crescita del territorio nel rispetto dell’ambiente e che rientra nel percorso che da sempre caratterizza la nostra azienda nel suo sviluppo: quello di una multiutility glocal, con un know-how internazionale maturato nel corso di decenni, importanti partnership con le migliori università italiane ma sempre caratterizzato da una forte relazione a livello locale”. L’arrivo del gas naturale rappresenta, indubbiamente un passaggio importante per gli abitanti e per le realtà produttive di quest’area del Vibonese. La conclusione del processo di metanizzazione, infatti, oltre ad ampliare il mercato e l’offerta permetterà di favorire minori costi in bolletta per le famiglie e le imprese di Soriano Calabro e delle comunità circostanti, rappresentando anche una reale opportunità di sviluppo e di aumento della competitività per l’intera economia locale.