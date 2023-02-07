L’Anas ha completato parte dei lavori fra Joppolo e Coccorino e propone all’ente proprietario della strada di poter terminare tutto entro il 30 marzo

Si attende un’ordinanza da parte della Provincia di Vibo Valentia per poter riaprire con un senso unico alternato l’importante Strada del Mare chiusa nel tratto fra Joppolo e Coccorino dal novembre scorso. L’Anas ha infatti comunicato alla Prefettura di Vibo ed alla Provincia che l’intervento di mitigazione del rischio in corrispondenza dell’evento franoso del 12 novembre scorso è stato completato. Dovrà quindi essere ora la Provincia di Vibo – in quanto ente proprietario della strada – a dover effettuare le verifiche del caso e in particolare delle aree esterne a quelle interessate dall’intervento dell’Anas che proprio in questi giorni sta provvedendo alla pulitura del manto stradale. L’Anas chiede quindi alla Provincia di poter completare i lavori del progetto istituendo un senso unico alternato sino al 30 marzo prossimo, data prevista per la fine complessiva di tutti i lavori. [Continua in basso]

Ricordiamo che i lavori da parte dell’Anas sono iniziati il 25 novembre scorso, iniziando a buttare giù il materiale dalle vecchie reti corticali che l’amministrazione provinciale in tutti questi anni non ha mai provveduto a sostituire e dalle quali era caduto del pietrisco che ha portato l’ente ad emettere un’ordinanza di chiusura della strada. E sono proprio le ordinanze della Provincia di Vibo Valentia ad aver fatto discutere per via della loro approssimazione.

Il 12 novembre scorso nel tardo pomeriggio la Provincia ha infatti disposto con propria ordinanza la chiusura della Strada del Mare nel tratto fra Coccorino e Joppolo a causa della caduta di un po’ di terriccio sul manto stradale segnalato dai vigili del fuoco. I sindaci di Joppolo, Ricadi, Nicotera e Spilinga non erano stati informati preventivamente dalla Provincia della decisione. Quando era già buio, inoltre, nel tardo pomeriggio del 12 novembre alcune ruspe inviate dalla Provincia hanno provveduto a sistemare delle barriere in cemento per impedire il transito ad auto, moto e pedoni sulla Strada del Mare, senza però predisporre un’opportuna segnaletica come per legge e neanche dei dissuasori di velocità, oltre alla mancanza di segnaletica notturna. Il traffico è stato deviato su altra strada provinciale ben più pericolosa, vale a dire la SP numero 25, lasciata colpevolmente in stato di abbandono dalla Provincia che solo il giorno successivo ha inviato qualche mezzo per ripulirla ai lati dalle erbacce e dalle canne (segno che da mesi l’aveva lasciata nell’abbandono).

L’ordinanza della Provincia contro l’Anas

La prima ordinanza della Provincia di Vibo con la quale era stata disposta la chiusura della Strada del Mare – a firma della responsabile provinciale della Viabilità, l’ingegnere Maria Giovanna Conocchiella – conteneva un errore di fondo. “Considerato che nel tratto in questione – si leggeva nell’ordinanza della Provincia – sono stati realizzati ad opera dell’Anas lavori di messa in sicurezza con la posa di reti paramassi, reti di contenimento, nonché la verifica di stabilità dell’intero costone. In corrispondenza dei grandi massi in condizioni di incipiente crollo, la rete paramassi posata presenta un ampio squarcio con totale compromissione della funzione per la quale era stata progettata. Nonostante i lavori eseguiti, allo stato il costone presenta condizioni di criticità che costituiscono pericolo imminente per la pubblica incolumità. Anas resterà unica responsabile di eventuali incidenti che dovessero verificarsi […], restandone completamente sollevata la Provincia nonché tutti gli impiegati da essa dipendenti».



Dello stravolgimento dei fatti e delle responsabilità abbiamo già scritto, atteso che – a nostro avviso – era del tutto evidente in quanto le reti corticali, che hanno ceduto leggermente a causa della pioggia liberando del pietrisco che ha poi portato alla chiusura della strada, sono di competenza della Provincia di Vibo.

La Provincia fa marcia indietro

A questo punto l’Anas era pronta ad impugnare dinanzi al Tar l’ordinanza della Provincia contestando diversi punti ma soprattutto sottolineando che stava per cominciare l’ultimo lotto dei lavori, comprensivo anche della fascia da cui era caduto il pietrisco. Tale fascia era nelle previsioni dovesse essere totalmente rifatta (atteso che le reti corticali aderenti al costone sono vecchie e vetuste) nei precedenti tempi stabiliti, quindi la caduta del pietrisco rimaneva (e rimane) di responsabilità dell’amministrazione provinciale. La Provincia ha quindi successivamente firmato una nuova ordinanza con la quale ha revocato la precedente e facendo così retromarcia.

La delibera del presidente per i lavori di somma urgenza

Quanto è costato alla Provincia di Vibo chiudere la strada con delle barriere perché del pietrisco è scivolato sul manto stradale da reti che erano di propria competenza? Lo spiega la delibera dell’ex presidente Salvatore Solano n. 188: “Tenuto conto che è stato redatto apposito verbale di somma urgenza per il ripristino e l’eliminazione di pericolo, contenenti perizie e relazioni di servizio, documenti fotografici ed elaborati vari”, visto il verbale di somma urgenza del 16 novembre scorso relativo ai lavori per la messa in sicurezza lungo la Provinciale n. 23 nel tratto Joppolo-Coccorinello / forniture e prestazioni per la chiusura provvisoria della strada, ecco il riconoscimento di un debito fuori bilancio e la somma da corrispondere “all’impresa di fiducia” Star.Co.Costruzioni S.a.s di Staropoli Paride &C. con sede a Caroni di Limbadi. Importo? Presto detto: 14.359,60 euro, anche se dalla prima parte della delibera poco si capisce in quanto riporta un provvedimento numerato come 243 del…25/10/2021, cioè del 2021…

