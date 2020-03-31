Evacuata un’abitazione a Vena Media, smottamenti a Gallizzi ed a Cocari. Nelle Marinate si cerca di far defluire le abbondanti acque piovane

Riunione del Coc stamane per fare il punto della situazione sugli eventi alluvionali che si sono verificati nella notte. Al momento le criticità più gravi, per quanto riguarda il territorio comunale di Valentia, si registrano a Vibo Marina dove su Via Parodi è in corso un intervento per assicurare il normale deflusso delle abbondanti acque piovane. A Vena Media è stata invece evacuata un’abitazione, mentre in località Cocari di Vibo in prossimità del cantiere del nuovo ospedale si è reso necessario un intervento del comando dei vigili del fuoco. Monitorata anche la situazione a Longobardi, dove si è proceduto all’evacuazione di un’abitazione. Interventi, infine, in località Gallizzi per lo smottamento di una strada. Tutte le persone in condizioni di disagio, secondo quanto comunica il Comune, stanno ricevendo assistenza.



I lavori, presieduti dal sindaco Maria Limardo, si sono conclusi con una ricognizione rapida di tutto il territorio comunale da parte degli operatori dislocati già dalle prime luci dell’alba. Una relazione è stata fatta dall’assessore con delega alla protezione civile, Giovanni Russo, presente sui luoghi dalla notte insieme con il personale tecnico comunale. Sono tuttora in corso alcuni lavori di somma urgenza. Il sindaco ha ringraziato in particolare i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per il costante monitoraggio a presidio del territorio.



