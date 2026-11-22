La perturbazione atlantica sta per raggiungere la Calabria portando anche piogge sparse. Raffiche ancora più intense sui crinali montuosi e lungo il versante ionico

La breve pausa del maltempo che sta interessando la Calabria è ormai destinata a terminare. Nelle prossime ore, infatti, l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica provocherà un notevole rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, con effetti particolarmente significativi anche sul Vibonese.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, lungo la fascia tirrenica, dal Cosentino al Lametino e fino alle coste del Vibonese e del Reggino, sono previste raffiche di vento fino a 80-100 km/h, con un conseguente aumento del moto ondoso e possibili mareggiate lungo i tratti di costa maggiormente esposti.

Raffiche fino a 130 km/h nelle aree interne e ioniche

L'attenzione più alta è attesa, tuttavia, nelle aree interne e ioniche della regione, dove i venti potranno raggiungere intensità ancora maggiori. In particolare, sui crinali montuosi e lungo i settori ionici del Cosentino, Catanzarese e Reggino, le raffiche potrebbero toccare i 120-130 km/h, con possibili disagi.

In arrivo anche piogge sparse

Il rinforzo dei venti sarà accompagnato da un peggioramento delle condizioni meteorologiche. La perturbazione porterà infatti piogge sparse già dalla serata, inizialmente sui settori tirrenici della Calabria, compreso il Vibonese.

Nel corso della notte le precipitazioni si estenderanno progressivamente al resto della regione, risultando localmente anche moderate.