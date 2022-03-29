Approvati i lavori con concessione del suolo pubblico. Si punta a far rivivere anche un'area verde

Il Comune di Pizzo ha proposto la riqualificazione urbana della piazzetta in via dell’Arco-Via Vittorio Emanuele del Rione Marina. Si tratta di una delle zone più frequentate del paese nel periodo estivo, poiché prossima all’incantevole lungomare. In merito il Comune spiega che «dopo feconda ed efficace interlocuzione con la ditta proprietaria di alcune unità residenziali all’interno di un complesso edilizio – oggetto di rilevanti interventi di ristrutturazione – si è ritenuto di approvare la proposta pervenuta da tale società intesa a realizzare a proprie spese la riqualificazione urbana della piazzetta tra via dell’Arco e via Vittorio Emanuele nel rione Marina e del giardino di proprietà comunale sottostante la via dell’Arco».



La commissione straordinaria precisa poi che saranno inserite aiuole per il verde ed un albero posizionato al centro della piazza, a seguito di concessione di parte dell’area riqualificata per posa di sedie e tavoli. I commissari spiegano infine che «l’intervento si tradurrà in un sicuro beneficio in termini di decoro e vivibilità, consentendo di ridare ai cittadini e ai turisti un’area della città molto frequentata per il collegamento con la Marina, che ad oggi si presenta molto degradata».