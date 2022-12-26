Degrado a non finire lungo la strada che conduce a Vibo passando da località Aeroporto. La denuncia dei cittadini: «Tanta inciviltà ma la manutenzione spetta alla Provincia»

Canali di scolo invasi da sterpaglie e da rifiuti. Ma anche avvallamenti, porzioni di terreno franate e discariche abusive. C’è di tutto lungo la provinciale numero 82 che collega Briatico con località Aeroporto passando per Conidoni, Sciconi, Favelloni e Cessaniti. Un’arteria particolarmente trafficata in quanto mette in collegamento le zone costiere con l’entroterra. A percorrerla, quotidianamente, studenti e lavoratori. Eppure la strada non è l’emblema della sicurezza, tanto che diverse volte la pioggia ha trasformato la carreggiata in un “fiume”, a causa delle cunette intasate dalla spazzatura, dalle erbacce non tagliate e dal fango. Non migliori le condizioni del manto stradale che si presenta con buche rattoppate alla meno peggio. [Continua in basso]

Ad aggravare la situazione, montagne di rifiuti abbandonati in terreni pubblici e privati a ridosso della strada dove gli incivili di turno hanno pensato di scaricare di tutto, persino scarpe, bottiglie, vecchi elettrodomestici, barattoli di vernice, pneumatici e vestiti. Una situazione di degrado per la quale automobilisti e residenti chiedono a gran voce alla Provincia di Vibo Valentia seri interventi di bonifica ambientale. «È importante – spiegano i cittadini – che la strada sia oggetto di costante manutenzione da parte delle istituzioni preposte. Altrettanto fondamentale è che la gente capisca l’importanza di non deturpare le strade con spazzatura, perchè poi basta un po’ di pioggia e la Provinciale diventa impraticabile».

LEGGI ANCHE: Parghelia, volontari e amministratori ripuliscono canali scolo sulla provinciale 19

Strade da incubo nel Vibonese e “politici” al lavoro in questi giorni per… la presidenza della Provincia