I risultati dei campioni prelevati hanno confermato gli standard della sicurezza

Buone notizie dal Comune di Serra San Bruno in ordine ai valori dell’acqua che dalle ultime analisi rispondono ai parametri di legge fra i quali l’assenza di microrganismi pericolosi per la salute umana. Le analisi dei campioni di acqua prelevati nel mese di dicembre hanno confermato la potabilità e la qualità dell’acqua delle fontane servite dalle sorgenti serresi e nello specifico la fontana Scorciatina e la fontana Guido. Stesso risultato è scaturito dai campioni esaminati per i serbatoi Castagnari, Ninfo, Scorciatina e Guido. Soddisfatto il sindaco Alfredo Barillari per la conferma, da parte degli esperti, circa l’aderenza dell’acqua agli standard di qualità e sicurezza.

