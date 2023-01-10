Tutti gli articoli di Ambiente
Buone notizie dal Comune di Serra San Bruno in ordine ai valori dell’acqua che dalle ultime analisi rispondono ai parametri di legge fra i quali l’assenza di microrganismi pericolosi per la salute umana. Le analisi dei campioni di acqua prelevati nel mese di dicembre hanno confermato la potabilità e la qualità dell’acqua delle fontane servite dalle sorgenti serresi e nello specifico la fontana Scorciatina e la fontana Guido. Stesso risultato è scaturito dai campioni esaminati per i serbatoi Castagnari, Ninfo, Scorciatina e Guido. Soddisfatto il sindaco Alfredo Barillari per la conferma, da parte degli esperti, circa l’aderenza dell’acqua agli standard di qualità e sicurezza.
