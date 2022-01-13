Ripristinata anche la seconda condotta. «Nei prossimi giorni si procederà alla costruzione di opere complementari»

La Direzione del lavori della Sorical ha comunicato alla Prefettura di Vibo che i lavori di ripristino della seconda condotta dell’acquedotto Alaco, ramo entroterra per la Piana di Gioia Tauro, sono stati completati.



«In questo momento (ore 18:25) – si legge in una nota – si sta procedendo alla gettata di calcestruzzo di un ulteriore blocco di ancoraggio e, rispettando i tempi tecnici minimi di presa del cemento, alle prime luci del giorno di domani mattina procederemo all’avvio graduale delle operazioni di carico della condotta dall’impianto di potabilizzazione. Nei prossimi giorno continueranno i lavori di smobilitazione del cantiere e di costruzione delle opere complementari finalizzati al ripristino dello stato originario dei luoghi e alla regimentazione delle acque piovane».