La giunta del Comune di Tropea ha varato i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli acquedotti e delle reti idriche di tutto il territorio comunale nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i pozzi, serbatoi e degli impianti idrici di tutti gli edifici di proprietà comunale esistenti per due anni. La proposta avanzata dall’Ufficio appalti pubblici e lavori-servizi informatici, prevede quindi un investimento di circa 94 mila euro di cui oltre 77mila a base d’asta. [Continua in basso]

Il contratto in corso scadrà il 31 agosto di quest’anno e, come previsto nel programma triennale, l’ufficio comunale deputato ha dunque predisposto il progetto per la manutenzione. Oltre agli acquedotti e alle reti idriche di tutto il territorio comunale, la manutenzione ordinaria e straordinaria si concentrerà su tutti i pozzi e serbatoi di tutti gli impianti idrici degli edifici di proprietà comunale esistenti. Quindi la sede municipale di palazzo Sant’Anna, gli uffici comunali dislocati in varie sedi; gli edifici scolastici, il campo sportivo, il cimitero, i mercati, le fontane pubbliche, piazze e strade.

