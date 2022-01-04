La rielezione alla guida dell’associazione ambientalista è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci. Al suo fianco il vice Mancuso e il segretario Vardaro

L’Ekoclub International di Vibo Valentia rinnova le proprie cariche sociali nel solco della continuità e conferma Vincenzo Custureri alla presidenza per il prossimo quadriennio. La rielezione dell’attuale guida provinciale è stata sancita nel corso dell’Assemblea dei soci, svoltasi nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid all’interno della rispettiva sezione. Durante i lavori è emersa la necessità della ripresa sistematica dell’attività associativa sul campo, dopo il congelamento della maggior parte delle iniziative a causa del propagarsi della pandemia da coronavirus. E, questo, così come ribadito nel corso dell’incontro dallo stesso confermato presidente provinciale, anche «al fine di far conoscere quanto sia importante, per la stessa vita dell’uomo, vivere in armonia con la natura rispettando l’ambiente che ci circonda». [Continua in basso]

L’avvocato Custureri – nello svolgimento della propria funzione alla guida della sezione dell’Ekoclub International Vibo Valentia – per il prossimo quadriennio si avvarrà della collaborazione del vicepresidente Raffaele Mancuso e del segretario Cristian Vardaro. L’associazione ambientalista Onlus è nata negli anni ‘70 per ricostruire un modo corretto di vivere e pensare la natura. A fondarla, alcuni profondi conoscitori dell’ambiente e delle sue più sane tradizioni. Oggi, tra i suoi iscritti, annovera diverse decine di migliaia di persone. Al centro l’Ekoclub pone l’uomo rispetto all’ambiente. Di conseguenza, la possibilità di raccogliere i frutti vegetali ed animali della terra, in armonia con la natura circostante e per una reale necessità.