Nuova segnalazione dei cittadini che chiedono interventi tempestivi: «Nei giorni scorsi avviata pulizia delle erbacce ma bisogna intervenire anche sui liquami in strada»

Nuova segnalazione dei residenti di via Torretta, zona centrale di Vibo Valentia. A meno di una settimana dall’ultima richiesta di intervento nell’area sita nei pressi dell’ex cinema Valentini, i cittadini evidenziano: «Qualcosa si è mosso, sono state estirpate le erbacce ma il problema della fogna è rimasto irrisolto».



Se da un lato si è provveduto provveduto ad una pulizia, quella dei liquami che fuoriescono dalla strada insozzando la carreggiata – creando miasmi insopportabili – è una partita ancora aperta. Un tasto dolente per gli abitanti del quartiere: «Siamo da più di quattro mesi costretti a convivere con odori nauseabondi. Neanche il bucato possiamo stendere all’aperto, l’aria è infestata. La situazione non è più sostenibile». [Continua in basso]

La richiesta di intervento al Comune

Da qui un ulteriore sollecito al Comune: «Qualche giorno addietro ci avevano assicurato, dopo lunghe settimane di insistenza e continue chiamate agli uffici comunali, la presenza di un tecnico per cercare di capire l’origine del problema. Ebbene, il tecnico è venuto ma le macchine parcheggiate hanno reso difficile il sopralluogo. Quindi – rimarcano i cittadini – ci avevano assicurato delle verifiche nelle giornate di lunedì e martedì (14 e 15 febbraio) ma non è venuto nessuno. Il timore è quello di rimanere ancora inascoltati e continuare a sprofondare in uno stato di degrado. La nostra città – concludono – merita di più».