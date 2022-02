Topi e degrado nel cuore di Vibo. La rabbia dei residenti: «Non ne possiamo più»

I cittadini chiedono al Comune interventi urgenti per arginare lo stato di abbandono della zona: «Parcheggi selvaggi e sterpaglie, viviamo in una giungla»

Odori nauseabondi, reflui provenienti dalla fogna che fuoriescono e insozzano la strada, rifiuti, sterpaglie, parcheggi selvaggi. Per i residenti di via Torretta, nella parte centrale di Vibo Valentia (a due passi dall’ex cinema Valentini), la loro zona è diventata una “giungla” invivibile: «Segnaliamo da mesi situazioni di degrado che non siamo più disposti ad accettare», commentano. [Continua in basso]

Degrado e sporcizia nel cuore di Vibo

Le stradine interne sono un ricettacolo di sporcizia: «Si tratta di una zona di competenza comunale ma siamo completamente abbandonati. Carreggiate con asfalto carente, canali di scolo inesistenti, spazzatura non raccolta. Abbiamo un campetto ma è completamente avvolto dal degrado». I cittadini parlano di un quadro intollerabile: «I topi passeggiano indisturbati, per non parlare dei rovi. Viviamo in una foresta».

Le segnalazioni

In questi mesi le richieste di aiuto alle istituzioni non sono mancate: «Abbiamo chiesto più volte l’intervento del Comune, sollecitato la polizia municipale, ci siamo rivolti anche all’Asp. Solo due giorni fa, dopo lunghissime insistenze, un tecnico comunale è venuto per un sopralluogo. Siamo stanchi e c’è rabbia soprattutto per le risposte che non arrivano. Non so quante telefonate abbiamo fatto e tante volte il telefono è squillato a vuoto. È un terno al lotto ricevere l’attenzione degli enti, speriamo tali criticità possano essere prese in considerazione e risolte al più presto».