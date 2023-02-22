L'esponente di "Città Futura" da tempo sollecitava un intervento di bonifica dell'area

Il consigliere comunale di Vibo Valentia, Danilo Tucci, esponente del gruppo “Città Futura” esprime “sincera soddisfazione per il lavoro di bonifica, da me con forza sollecitato nelle ultime settimane, effettuato ieri su via Olivarella (quartiere Affaccio) nella diramazione che conduce verso Triparni. L’area, situata in un dei luoghi panoramici più belli della nostra città, era divenuta, di fatto, una discarica a cielo aperto – ha spiegato Tucci – a causa dei soliti incivili. Ringrazio l’assessore all’ambiente Vincenzo Bruni che a fronte della mia segnalazione si è subito prodigato, con il supporto degli uffici comunali e con la ditta Ecocar a effettuare questo intervento di rimozione dei rifiuti speciali”.

