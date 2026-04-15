Si avvia a soluzione il problema della rimozione della sabbia che le mareggiate dello scorso inverno avevano trasportato sul lungomare Vespucci creando disagi alla circolazione veicolare e pedonale. L’Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro, tenuto conto che l’area ricade in zona demaniale marittima, ha disposto, con decreto n.43 del 10.4.2026, l’affidamento del servizio alla società Muraca srl, attualmente gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani per il Comune di Vibo Valentia.

L’ente di governance portuale, prendendo atto che gli eventi causati dal ciclone Harry del 19-21 gennaio 2026 hanno determinato nell’area portuale di Vibo Marina il deposito di ingenti quantitativi di sabbia e materiali inerti, ha ritenuto urgente procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità al fine di eliminare le criticità che si erano create per la circolazione veicolare e pedonale. Nel decreto viene, inoltre, fatto riferimento alla nota della Capitaneria di Porto con la quale veniva evidenziato che la strada in argomento costituisce percorso di accesso per i mezzi di emergenza diretti alle attività commerciali presenti in loco, sottolineando come la rimozione dei detriti rivestisse particolare importanza sotto il profilo della sicurezza e della continuità operativa portuale.

Nel decreto viene anche evidenziato come i suddetti materiali, in ragione della loro prolungata permanenza sulla carreggiata e del costante transito di veicoli, risultano alterati e contaminati da sostanze e materiali estranei, fra cui residui di idrocarburi, metalli pesanti microplastiche e rifiuti eterogenei e che pertanto, in conseguenza della predetta contaminazione, i materiali hanno perso le originarie caratteristiche di sabbia naturale rendendo impossibile il loro riutilizzo, per cui gli stessi devono essere considerati, in base alla normativa vigente, rifiuti speciali. Viene quindi deciso di affidare il servizio alla società Muraca srl, gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani per il Comune di Vibo in quanto in possesso della disponibilità di mezzi, personale e organizzazione idonea ad assicurare l’esecuzione del servizio con la necessaria tempestività, ritenendo congrua l’offerta della predetta società per un importo di euro 48.800 comprensivo di iva.