Dalle iniziative dedicate ai più piccoli al servizio pensato per i vacanzieri in partenza, l’assessore all'Ambiente Marco Miceli e la ditta Muraca puntano sulla partecipazione dei cittadini per ridurre l'abbandono dei rifiuti e preservare il litorale

Spiagge pulite e accessibili sono l'obiettivo delle iniziative promosse dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Vibo Valentia, guidato da Marco Miceli, in collaborazione con la ditta Muraca, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.

Tra le attività che stanno riscuotendo maggiore partecipazione c'è la campagna dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigaretta abbandonati sulla sabbia. Un'iniziativa che vede protagonisti soprattutto i bambini, sempre più coinvolti nella tutela dell'ambiente.

Il meccanismo è semplice: i mozziconi possono essere raccolti su tutte le spiagge del territorio comunale e, una volta riempito un bicchiere, è possibile consegnarlo in uno dei tre stabilimenti aderenti all'iniziativa – A'Mare Beach a Bivona, Lido La Rada a Vibo Marina e Baia di Trainiti – ricevendo in cambio una bibita fresca. In molti casi, raccontano gli organizzatori, i più piccoli preferiscono un gelato, che viene comunque offerto come premio per il loro impegno.

«L'obiettivo – spiega l'assessore Miceli – è sensibilizzare cittadini e turisti, partendo proprio dai più giovani. I bambini stanno dando un esempio importante e dimostrano grande attenzione verso l'ambiente».

A Bivona è stato inoltre installato un grande "pesce mangia plastica", un contenitore pensato per raccogliere bottiglie e altri rifiuti in plastica prima che finiscano in mare o restino sulla spiaggia. Anche in questo caso sono soprattutto i bambini a utilizzarlo con costanza, portando la plastica raccolta lungo l'arenile.

Non mancano, però, le criticità. «Purtroppo – osserva Miceli – capita ancora di trovare sacchi con rifiuti indifferenziati lasciati vicino al contenitore. È un comportamento che vanifica gli sforzi fatti ogni giorno per mantenere il litorale in ordine».

Ogni mattina gli operatori della Muraca sono impegnati nella pulizia delle spiagge, ma l'amministrazione comunale sottolinea come il loro lavoro abbia bisogno della collaborazione di tutti.

Proprio per agevolare i vacanzieri è stato attivato anche un servizio dedicato a chi lascia il territorio comunale. La Muraca mette infatti a disposizione un sacco rosso destinato ai rifiuti indifferenziati prodotti prima della partenza. Il servizio può essere richiesto contattando il numero verde dell'azienda o inviando una e-mail, evitando così l'abbandono dei sacchi lungo le strade, un fenomeno che nelle ultime settimane si è registrato soprattutto nella frazione di Bivona.

Per le altre tipologie di rifiuti restano a disposizione i Centri di raccolta comunali e le campane per il conferimento del vetro.

L'invito dell'assessore è quello di aderire alle iniziative e adottare comportamenti corretti durante la permanenza in spiaggia. «Abbiamo messo a disposizione diversi strumenti per facilitare la raccolta dei rifiuti – conclude Miceli – ma è fondamentale che ognuno faccia la propria parte. Solo così sarà possibile preservare il nostro litorale e valorizzare il lavoro quotidiano svolto dagli operatori».