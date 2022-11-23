Dal Comune fanno sapere che la situazione è costantemente monitorata, con particolare attenzione sulle foci dei fossi e dei torrenti che sfociano nel mare di Bivona e Vibo Marina

Il Comune di Vibo Valentia, guidato dal sindaco Maria Limardo, in ordine alle intemperie che stanno colpendo il territorio Vibonese, spiega che: “Dalla nottata appena trascorsa e nel corso della mattina odierna stanno proseguendo i sopralluoghi da parte dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia sui luoghi ritenuti sensibili a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo tutto il Meridione d’Italia. In particolare, sotto osservazione vi sono le foci dei fossi e dei torrenti che sfociano nel mare di Bivona e Vibo Marina, ma che al momento non presentano situazioni di pericolo”. I problemi principali, secondo l’amministrazione “sono da ricercare nella forza della mareggiata che sta investendo tutto il litorale e che arriva fin dentro gli stessi fossi e nelle vie circostanti”. Questa mattina si è riunito il Centro operativo comunale con i tecnici del Comune e della Protezione civile, unitamente agli assessori Giovanni Russo e Pasquale Scalamogna. [Continua in basso]

Il sindaco Maria Limardo, impegnata all’assemblea nazionale Anci a Bergamo, si legge dalla nota comunale “è in permanente contatto con i tecnici e le autorità prefettizie per seguire costantemente l’evolversi della situazione”. Al termine della riunione del Coc in municipio “Sono state indicate le priorità su cui intervenire per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza dei punti maggiormente critici – riferiscono dal Comune – sugli allagamenti causati principalmente dalle mareggiate, che hanno invaso alcune strade da Bivona a Vibo Marina, si interverrà a mezzo delle idrovore che permetteranno di liberare dall’acqua le vie interessate. Il Coc è in costante attività e tale rimarrà fin quando la situazione non si sarà normalizzata”.

