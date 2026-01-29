Il primo cittadino, accompagnato dall’assessore Monteleone e dalla consigliera Coloca ha assicurato «massima attenzione e impegno per rispettare i tempi». Presente anche la dirigente del settore Lavori pubblici Lorena Callisti

Questa mattina il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone e alla consigliera comunale Anna Coloca, unitamente alla dirigente del settore Lavori pubblici Lorena Callisti, ha incontrato una rappresentanza dei genitori dei bambini della scuola di Porto Salvo, per fare il punto sull’andamento dei lavori di adeguamento sismico e impiantistico dell’edificio scolastico. All’incontro era presente anche la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Vespucci-Murmura”, Tiziana Furlano.

Nel corso dell’incontro, l’amministrazione ha illustrato i progressi dell’intervento, rassicurando i presenti sul rispetto del cronoprogramma: secondo la tabella di marcia, la conclusione dei lavori è prevista entro il prossimo mese di agosto. È stato ribadito l’impegno del Comune nel vigilare costantemente sul corretto avanzamento del cantiere, così da garantire il completamento dell’opera nei tempi stabiliti.

Nel confronto, è stato ricordato anche che nel bando di gara è stata inserita una premialità per la ditta esecutrice in caso di conclusione anticipata dei lavori, una misura già sottolineata in fase di aggiudicazione come segno concreto della volontà di accelerare gli interventi a beneficio delle famiglie.

Alcune mamme presenti hanno confermato che la ditta sta lavorando con grande impegno, anche nei fine settimana, segno di un’attività che procede con ritmo sostenuto e costante.

«Monitoriamo passo dopo passo ogni avanzamento - ha commentato il sindaco Romeo - perché vogliamo che la scuola di Porto Salvo torni presto a essere un luogo sicuro e accogliente per i nostri bambini. È un obiettivo che condividiamo con le famiglie e con tutto il personale scolastico».