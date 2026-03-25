Pititto e Preta hanno trasmesso una richiesta ufficiale alla Soprintendenza e scrivono al Ministero della Cultura per accelerare l’iter: «La sua tutela rappresenta una priorità assoluta per la nostra comunità»

Il sindaco della Città di Pizzo, Sergio Pititto, e la direttrice dei Musei Civici di Pizzo e archeologa, Mariangela Preta, hanno trasmesso una richiesta ufficiale alla Soprintendenza competente affinché si proceda rapidamente alla sottoscrizione della convenzione necessaria a rendere operative le risorse destinate alla Chiesa di Piedigrotta.

Il finanziamento rientra nel Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 12760 del 10 settembre 2025, inserito nel piano di interventi per la valorizzazione, tutela e conservazione dei beni culturali regionali sostenuti con risorse Fsc 2021-2027. Si tratta di fondi già programmati per il recupero e la salvaguardia di attrattori culturali strategici, fondamentali per lo sviluppo turistico e identitario del territorio.

Nella comunicazione istituzionale viene evidenziato come, nonostante la disponibilità economica, l’iter amministrativo non sia ancora completato. Una situazione che di fatto impedisce l’avvio degli interventi, mentre il sito continua a essere esposto a fenomeni di degrado progressivo causati sia dagli agenti naturali sia dall’intensa fruizione turistica.

«La tutela della Chiesa di Piedigrotta rappresenta una priorità assoluta per la nostra comunità — dichiarano congiuntamente Pititto e Preta —. Le risorse pubbliche sono già state individuate e programmate: è necessario ora completare rapidamente gli adempimenti amministrativi per consentire l’avvio dei lavori e garantire la sicurezza dei visitatori e la conservazione del bene».

La richiesta è stata trasmessa per conoscenza anche alla Direzione Generale competente del Ministero della Cultura e al Ministro della Cultura, con l’obiettivo di assicurare la massima attenzione istituzionale e favorire una rapida conclusione del procedimento.

Contestualmente, è stato coinvolto anche sua eccellenza il prefetto di Vibo Valentia, invitato a valutare la possibilità di promuovere un momento di coordinamento tra gli enti coinvolti, anche attraverso la convocazione di un tavolo tecnico istituzionale volto a garantire tempi certi per l’attivazione degli interventi.

L’Amministrazione comunale e la Direzione dei Musei Civici ribadiscono infine il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, esprimendo fiducia in una pronta risposta delle istituzioni competenti per l’immediato avvio delle opere di messa in sicurezza e conservazione.