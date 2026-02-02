Il progetto "Turismo delle Radici" a San Gregorio d'Ippona si traduce oggi in un gesto concreto di legame tra comunità locali e discendenti all’estero. Protagonista di questa iniziativa è il volume “I Quaderni di Nonna Pina”, opera della scrittrice Maria Antonia Silvaggio, che ha raggiunto il Parlamento canadese. L’occasione è nata dall’incontro tra l’Amministrazione Comunale e due cittadini di origini sangregoresi residenti in Canada, Francesco Gasparro e Caterina Grande, tornati nel paese natio per visitare i familiari. Cogliendo il valore simbolico di questo ritorno, il sindaco ha affidato loro il compito di “Messaggeri delle Radici”, consegnando i volumi e le lettere d’invito istituzionali da recapitare ai parenti canadesi. La missione ha avuto esito positivo: l’onorevole Anna Roberts (da nubile Anna Ruffa), presidente del Gruppo interparlamentare Canada-Italia, ha ricevuto il libro che racconta tradizioni e vita sociale delle famiglie di San Gregorio d’Ippona nella prima metà del secolo scorso. Una fotografia ritrae l’Onorevole Roberts insieme ai messaggeri, simbolo del legame mantenuto nonostante distanza e tempo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, anticipa alcuni obiettivi del programma nazionale Pnrr “Turismo delle Radici” (progetto Italea), mostrando come la ricerca storica di Maria Antonia Silvaggio possa facilitare il contatto con discendenti illustri, come l’On. Roberts e l’On. Vince Gasparro, invitandoli a riscoprire le radici locali.

«È l’essenza del progetto», commenta il sindaco di San Gregorio d’Ippona Pasquale Farfaglia. «Sfruttiamo il ritorno dei nostri concittadini per creare collegamenti con chi, all’estero, ricopre ruoli di rilievo. Ringraziamo Francesco Gasparro e Caterina Grande per essersi fatti portavoce della nostra cultura». L’Amministrazione punta ora a inserire ufficialmente San Gregorio d’Ippona tra i comuni beneficiari dei fondi Pnrr per l’accoglienza dei parlamentari prevista nel 2026.