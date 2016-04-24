C’è una Calabria che è divenuta indiscussa protagonista delle ultime elezioni tenutesi nel Nord e Sud America, con tre deputati eletti in Canada e addirittura un presidente di Argentina. Nello stato dell’America settentrionale, nelle ultime elezioni federali, a prevalere sono stati Marco Mendicino (foto in basso) da Cosenza, Francesco Sorbara da Rizziconi e Judy Sgrò, sposata a San Nicola da Crissa.

Tutti accomunati dall’amore verso la Calabria, soprattutto Sorbara e Sgrò che ogni anno si recano in Calabria per passare le vacanze. Se per Mendicino e Sorbara (foto in basso a destra) è stata la prima elezione, Judy Sgrò è una decana. Infatti, il suo ingresso in parlamento risale al 15 novembre del 1999, dopo aver vinto le elezioni e per sostituire l’altro liberale Sergio Marchi che aveva accettato una posizione di ambasciatore.

Email sent from: \\\"Javed, Noor\\\" njaved@thestar.ca Subject: FW: Phone Call with Francesco Sorbara Date: 14 October, 2015 12:38:55 PM EDT Francesco Sorbara Liberal Vaughan Woodbridge
La carriera di Judy Sgrò, ha così preso il largo e nel 2001 è stata nominata presidente del Consiglio dei ministri sulle questioni urbane mentre nel 2003 il suo gruppo ha pubblicato una relazione intermedia per riconoscere il sostegno federale e l’aumento del valore economico e sociale nello Stato.

Una mossa che il governo allora guidato dal premier liberale Paul Martin non si è fatto sfuggire nominando il 12 dicembre la stessa Sgrò ministro della Cittadinanza e dell’immigrazione, carica che ha mantenuto fino al 13 gennaio del 2005. Da allora, è rimasta sempre in seno al parlamento, sempre nelle file del Partito liberale strappando un posto anche nell’opposizione al governo conservatore guidato da Stephane Harper.

È andata ancora meglio a Mauricio Macri (foto in basso) che da novembre è il nuovo presidente dell’Argentina, dopo avere battuto al ballottaggio l’altro italoargentino Daniel Scioli. Ex presidente della formazione di calcio del Boca Juniors, Macri, figlio di emigrati di Polistena, è stato anche governatore della città di Buenos Aires e dal 10 dicembre scorso è l’inquilino della Casa Rosada.

Con il suo partito Pro ha interrotto l’era di Cristina Fernandez Kirchner ed ha riportato i liberali di destra al potere. Anche Macri, come i colleghi del Nord America ha una passione mai sopita per la Calabria, visitata per l’ultima volta quando era governatore della capitale. Insomma la regione calabrese, negli ultimi tempi si è fatta apprezzare nel mondo anche all’interno del campo politico.

Argentina's new President Mauricio Macri gestures after receiving the presidential sash from acting Senate President Federico Pinedo, right, at the government house or \\\"Casa Rosada\\\" in Buenos Aires, Argentina, Thursday, Dec. 10, 2015. The 56-year-old ran on promises to usher in an era of more civil discourse and roll back much of the Fernandez administration spending that many economists say has brought Argentina to the brink of another financial crisis. (AP Photo/Victor R. Caivano)
