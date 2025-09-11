Social
giovedì11 settembre2025
giovedì11 settembre2025
Home page>Calabresi nel mondo
ULTIMA ORA
Calabresi nel mondo

Stefanaconi, proposta l’intitolazione di una strada o una piazza al sociologo Joseph Lopreato

È quanto propone alla Commissione straordinaria l'ex vice sindaco di Vibo Valentia Raffaele Arcella ricordando la rilevanza degli studi accademici condotti dall’illustre concittadino durante la sua carriera universitaria negli Usa
Redazione
Stefanaconi, proposta l’intitolazione di una strada o una piazza al sociologo Joseph Lopreato
Calabresi nel mondo

I calabresi di Melbourne festeggiano San Francesco con padre Gaetano partito da Pizzo

Il superiore del santuario napitino ha officiato le celebrazioni in onore del Santo taumaturgo. Portata in processione la storica statua proveniente da Paola  
Redazione
I calabresi di Melbourne festeggiano San Francesco con padre Gaetano partito da Pizzo
Calabresi nel mondo

Una famiglia di Coccorino conquista Chicago con la sua 'nduja

I Fiasche sono originari del Vibonese e producono il famoso insaccato direttamente negli Stati uniti dove la prelibatezza a base di maiale e peperoncino sta facendo tendenza
Enrico De Girolamo
Una famiglia di Coccorino conquista Chicago con la sua 'nduja
Calabresi nel mondo

Al via nuovi scambi commerciali e culturali sull’asse Cuba-Calabria

Nel corso di un incontro all’ambasciata del Paese caraibico a Roma, poste le basi per alcune iniziative che potrebbero portare vantaggi anche alle imprese calabresi
Stefano Mandarano
Al via nuovi scambi commerciali e culturali sull’asse Cuba-Calabria

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Calabresi nel mondo

LA STORIA | Ida De Vincenzo, artista dei due mondi

Originaria di Cropalati, nel Cosentino, ha presentato le sue opere a Livorno nell’ambito dell’Expo di arte contemporanea dedicata alla sua terra d’azione: l’Argentina
LA STORIA | Ida De Vincenzo, artista dei due mondi
Calabresi nel mondo

I calabresi d’Uruguay festeggiano Garibaldi

Le comunità italiane nel Paese latinoamericano dedicano il 20 settembre alla “Festa d’Italia” nella quale, per via di un errore storico, oltre alla breccia di Porta Pia si commemora anche l’“Eroe dei due mondi”
I calabresi d’Uruguay festeggiano Garibaldi
Calabresi nel mondo

LA STORIA | Rosario Marchese, il ministro canadese di San Nicola da Crissa

Una storia di emigrazione di successo: dal mondo della scuola al governo dell’Ontario, tra ricordi e nostalgia della terra natale
LA STORIA | Rosario Marchese, il ministro canadese di San Nicola da Crissa
Calabresi nel mondo

L’epopea degli italiani in Argentina vista da Franco Macri

Il padre dell’attuale presidente del Paese sudamericano, Mauricio, racconta la sua vita da emigrato dagli stenti degli inizi fino all’affermazione come uno dei più importanti magnati del continente
L’epopea degli italiani in Argentina vista da Franco Macri
Calabresi nel mondo

LA STORIA | Giovanni Sgrò, da Seminara al Senato australiano

Una vicenda di emigrazione e riscatto che risale agli anni ‘50 e che è divenuta un emblema per generazioni di italiani espatriati
LA STORIA | Giovanni Sgrò, da Seminara al Senato australiano
Calabresi nel mondo

“Le feste del ritorno”, dal Canada a San Nicola da Crissa per partecipare ai riti paesani

Molti emigrati, ogni anno, fanno ritorno nel paesino delle Preserre vibonesi per rivedere luoghi e famiglie d’origine e prendere parte alle ricorrenze religiose
“Le feste del ritorno”, dal Canada a San Nicola da Crissa per partecipare ai riti paesani
Calabresi nel mondo

Da Toronto a Monza guidati dalla passione “Rosso Ferrari”

C’erano anche calabresi residenti Canada in prima fila sulle tribune dell’autodromo in occasione dell’ultimo Gran Premio. Il club dedicato alla Rossa di Maranello è il più numeroso tra quelli all’estero
Da Toronto a Monza guidati dalla passione “Rosso Ferrari”
Calabresi nel mondo

“La Lumera”, il periodico dei vallelonghesi nel mondo compie 48 anni

Quando le radici prendono forma nella carta stampata. Da Toronto l’esperienza della rivista che fa da ponte con il piccolo centro vibonese di Vallelonga viaggiando verso il mezzo secolo di vita
“La Lumera”, il periodico dei vallelonghesi nel mondo compie 48 anni
Calabresi nel mondo

Terremoto, i calabresi nel mondo in sostegno alle popolazioni colpite

Dal Canada all’Australia, passando per Argentina ed Uruguay, le comunità italiane all’estero si sono mobilitate in una gara di solidarietà che ha visto protagonisti anche i nostri corregionali emigrati
Terremoto, i calabresi nel mondo in sostegno alle popolazioni colpite
Calabresi nel mondo

La parlamentare canadese Judy Sgrò è cittadina onoraria di San Nicola da Crissa

Il riconoscimento le è stato conferito nel corso di una apposita manifestazione promossa dall’amministrazione comunale. L’ex ministro: «Qui mi sento a casa»
La parlamentare canadese Judy Sgrò è cittadina onoraria di San Nicola da Crissa
Calabresi nel mondo

Da Vallelonga a Toronto nel segno della Madonna di Monserrato

Copia della statua della Vergine che si venera nel piccolo centro delle Preserre è giunta anche in Canada dove la comunità emigrata la festeggia con tutti gli onori del caso
Da Vallelonga a Toronto nel segno della Madonna di Monserrato
Calabresi nel mondo

Sant’Onofrio si festeggia anche a Toronto

Il patrono di Centrache, nel Catanzarese, omaggiato in Canada da una vasta comunità di origine calabrese
Sant’Onofrio si festeggia anche a Toronto
Calabresi nel mondo

La venerazione della Madonna del Carmelo di Filogaso a Toronto

La comunità originaria del piccolo centro vibonese si è ritrovata anche quest’anno ai piedi della Vergine
La venerazione della Madonna del Carmelo di Filogaso a Toronto
Calabresi nel mondo

La comunità sannicolese in Canada festeggia il patrono San Nicola

La ricorrenza curata dal Club presieduta da Joe Garisto. Ribadito l'invito ai giovani a mantenere vive le tradizioni del paese d'origine dei propri padri e nonni 
La comunità sannicolese in Canada festeggia il patrono San Nicola
Calabresi nel mondo

Noelia Ciccioli, la cantante calabrese che fa sognare l’Argentina

Di origini cosentine, la giovane artistica gode di grande seguito nella comunità italiana. Presto sarà in Calabria
Noelia Ciccioli, la cantante calabrese che fa sognare l’Argentina
Calabresi nel mondo

Cristina Borruto, la giornalista argentina innamorata della Calabria

Una professionista impegnata ed apprezzata, divenuta nel tempo un vero e proprio punto di riferimento per le comunità emigrate
Cristina Borruto, la giornalista argentina innamorata della Calabria
Calabresi nel mondo

Anche la comunità calabrese celebra il Canada day

La festa nazionale del Paese nordamericano rappresenta una ricorrenza molto sentita dagli emigrati dalla nostra regione
Anche la comunità calabrese celebra il Canada day
Calabresi nel mondo

GALLERY | I sannicolesi di Toronto festeggiano il SS. Crocifisso

Tradizione rispettata nella comunità calabrese in Canada, dove i devoti hanno preso parte ai suggestivi riti organizzati in occasione di un ricorrenza molto sentita dagli emigrati di San Nicola da Crissa
GALLERY | I sannicolesi di Toronto festeggiano il SS. Crocifisso
Calabresi nel mondo

“2009 Odissea in Calabria”, Natalizio celebra la sua terra per i lettori canadesi

Un volume in cui sono riproposte in lingua inglese, la storia, le tradizioni e le peculiarità di un’intera regione. L’autore di origini cosentine mette in pagina il forte legame con le sue radici  
“2009 Odissea in Calabria”, Natalizio celebra la sua terra per i lettori canadesi
Calabresi nel mondo

Un programma radiofonico per i calabresi di Ottawa

Lo trasmetterà Radio Chin grazie alla collaborazione di Gino Marrello, presidente della “The Calabria cultural association”
Un programma radiofonico per i calabresi di Ottawa
1