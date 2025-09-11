Calabresi nel mondo

È quanto propone alla Commissione straordinaria l'ex vice sindaco di Vibo Valentia Raffaele Arcella ricordando la rilevanza degli studi accademici condotti dall’illustre concittadino durante la sua carriera universitaria negli Usa
Le comunità italiane nel Paese latinoamericano dedicano il 20 settembre alla “Festa d’Italia” nella quale, per via di un errore storico, oltre alla breccia di Porta Pia si commemora anche l’“Eroe dei due mondi”
C’erano anche calabresi residenti Canada in prima fila sulle tribune dell’autodromo in occasione dell’ultimo Gran Premio. Il club dedicato alla Rossa di Maranello è il più numeroso tra quelli all’estero
Dal Canada all’Australia, passando per Argentina ed Uruguay, le comunità italiane all’estero si sono mobilitate in una gara di solidarietà che ha visto protagonisti anche i nostri corregionali emigrati
Tradizione rispettata nella comunità calabrese in Canada, dove i devoti hanno preso parte ai suggestivi riti organizzati in occasione di un ricorrenza molto sentita dagli emigrati di San Nicola da Crissa