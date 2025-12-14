Il segretario provinciale del partito che è andato controcorrente presentando la sua lista (eletto Barbalace) punta il dito contro una scelta «che ha consegnato la Provincia al centrosinistra»

«I partiti del centrodestra hanno protestato contro loro stessi: il presidente L’Andolina è stato voluto, scelto e sostenuto da Forza Italia insieme al resto del centrodestra, ma non solo: i partiti in questione dimenticano che fra loro vi è anche Fratelli D’Italia che è oramai al governo da 4 anni e che ha di fatto riconfermato la legge Del Rio ed il sistema elettorale ivi contenuto». Stefano Luciano, segretario provinciale Udc - unico partito del centrodestra che ha preso parte alla recente tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo - mette subito a fuoco il punto cruciale senza giri di parole.

«Ho letto la nota redatta dai partiti del centrodestra – spiega in una nota -, per mezzo della quale si rivendica la scelta di non avere partecipato alle recenti elezioni sia per protesta nei riguardi del presidente L’Andolina e sia per protesta nei riguardi della legge Delrio e nel merito della stessa occorre esprimere qualche valutazione».

«La scelta di non partecipare alle elezioni – continua - è stata di fatto bocciata sonoramente dagli amministratori comunali aventi diritto al voto posto che il 68% di essi si è recato alle urne. Una percentuale molto alta determinata chiaramente dalla partecipazione anche di esponenti di centrodestra che hanno dimostrato di non condividere il diktat enunciato da qualche dirigente di partito la cui scelta poco oculata ha determinato soltanto la consegna dell’Ente al Pd ed ai suoi alleati».

Insomma, l’Udc rimarca e rivendica le ragioni che l’hanno spinta a partecipare, prendendo le distanze dagli altri partiti della coalizione e allestendo «unitamente ad un gruppo di amministratori virtuosi la lista “Provincia e Territorio”, che ha registrato le preferenze di ben 79 amministratori ed ha determinato l’elezione di un consigliere provinciale nella persona di Franco Barbalace».

«Il largo consenso ottenuto dalla nostra lista – prosegue Luciano - è sintomatico di un disagio evidente riconducibile ad una larga parte della politica locale che non si riconosce più nello schema proposto negli ultimi anni dai principali partiti che operano sul territorio e che rappresenta un segnale che non soltanto vogliamo cogliere ma che vogliamo rappresenti il presupposto per aprire una sera discussione che abbia ad oggetto la costruzione di un nuovo schema capace di superare lo stallo attuale».

Infine, conclude: «Il centrodestra dovrebbe evitare toni trionfalistici ed aprire una seria riflessione. Noi, nei prossimi giorni ci confronteremo con gli amministratori che hanno voluto costruire la lista provinciale per capire come la politica locale possa tornare ad essere protagonista e soprattutto rappresentativa dei reali bisogni dei cittadini».