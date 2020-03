Ritorno al Sud ai tempi del coronavirus: «Dovevate proteggerlo e non l’avete fatto»

La riflessione della scrittrice Giusy Staropoli Calafati: «Avevamo già pianto quando erano partiti i nostri figli, i parenti, gli amici… oggi piangiamo ancora»

di Giusy Staropoli Calafati*



Tanti meridionali, per comprovate ragioni hanno sempre lasciato la loro terra di origine. A questo mondo, chi nasce con la camicia, e chi con un biglietto per il treno. Al Sud, in milioni, hanno avuto il biglietto. Forse un esperimento del Padreterno, per capire come l’uomo quaggiù avrebbe reagito e cosa avrebbe scelto tra le meraviglie concesse ai luoghi e il viaggio preparato per lui.



Chi con un trolley, e chi con le valigie di cartone, hanno preso treni di lunga percorrenza. Un retaggio antico della razza della gente in viaggio.



Tanti i pianti di quelli partiti con la valigia di cartone che non sono mai neppure ritornati. Che stavano e chissà dove, e pensavano al paese. E ora riposano, non del tutto in pace, in un appezzamento di terra lontana con un sogno che non gli muore mai dentro al cuore, tornare al paese.

Tanti giovani, a volte per scelta, altre per necessità e altrettanti comprovati motivi, hanno lasciato il paese al prezzo della città. Un prezzo spesso caro, molto alto, capace di far diminuire un lato, e accrescere l’altro. Togliere al paese, per dare alle città, così che i primi si ammalano di solitudine e le altre fioriscono. I paesi si accasciano, per le perdite subite, e le città aumentano la forza lavoro, incrementano le casse e le scienze.

Quando scrissi La terra del ritorno, l’augurio era che in tanti tornassero al Sud per restare. Ma era la qualità del ritorno che contava. I ritorni per bisogno, Dio comunque li benedica, non equivalgono mai a scelte, non sanno del senso della responsabilità, e non sono dettati da nostalgie o mancanze, tanto che hanno effetti peggiori delle partenze.



Così avviene ai tempi del coronavirus. Quando l’emergenza angoscia e l’uomo nella sua sintesi si incarognisce finanche verso se stesso.

Pertanto, l’analisi diventa necessaria, per riportare nella realtà il significato del viaggio, la sua importanza, le cause e gli effetti.

Chi parte, lasciando la propria terra di origine, è di per sé un eroe. Egli, nella pienezza delle sue facoltà, lascia la sua roba, i suoi effetti più intimi, ma soprattutto lascia le sue gioie più care, come la figliolanza e il profumo della terra, per un orizzonte che sta decisamente più in là. E nel viaggio che compie, sente come un macigno, il peso del cuore, affidando, per conto suo, a chi resta, un alibi, o anche solo una scusa per poter ritornare.

Chi resta è eroe allo stesso modo di chi parte. Intraprende a man tese, la battaglia della resistenza che va combattuta nelle terre dure, a volte incapaci di dare, pronte invece a prendere il doppio di ciò che danno. E conduce così, le sue lotte, brancolando nelle avversità. Ma caparbio non molla, insiste, affinché, quando torna chi è partito trovi qualcuno ad aspettarlo e fargli una festa del ritorno.

Chi torna e per restare invece, è doppiamente eroe. Lascia lo spiraglio di bene certo, intravisto nella terra in cui è stato adottato, per tornare in quella natale. Dove lo portano in paradiso le polpettine della nonna, le carezze della mamma, ma lo trafiggeranno le mille e più assenze.

Per questo i viaggi di ritorno non li sceglie mai nessuno. O troppi pochi li mettono i programma.

Ai tempi del coronavirus però, tutto cambia. L’intera nazione è messa alla prova, e i viaggi si modificano. Niente più andate, ma solo ritorni. Un’inattesa inversione di marcia, che porta al riempimento di treni che, dal Nord viaggiano verso il Sud.



Treni di lunga percorrenza da Milano verso tutto il Sud dell’Italia. Viaggi sconsiderati, che mentre il Paese vieta a chiunque di spostarsi, proteggendo se stesso e gli altri da un nemico invisibile, di cui si conosce appena il nome, Covid-19, non si fermano. Avanzano come gli eserciti, tra pianti, paure e stridori di denti.

Non erano questi i ritorni che volevamo, noi del Sud. Avevamo già pianto quando erano partiti i nostri figli, i parenti, gli amici… quando accalcati nelle stazioni, li salutavamo. E perdevamo fior di cervelli.

Eppure, oggi piangiamo ancora.

I ritorni in massa di questi giorni, sono stati purtroppo l’ennesimo tradimento alla fragilità del Sud. Dovevamo proteggerlo, non ungerlo. Voi più di noi, dovevate farlo. Invece non è accaduto.

E allora, va detto. Cari noi e voi del Sud, che purtroppo di certezze non ne abbiamo più nessuna, e non c’è coraggio in più che valga, tra chi va, chi resta, chi torna, va detto, a gran voce, che i veri cervelli di cui la nostra terra piange l’assenza, sono tutti coloro, che anche con gli occhi lucidi e la paura, oggi, nel rosso di un’Italia traviata da un virus maledetto, sono rimasti chiusi, soli, nella loro stanza di Milano o chissà dove, magari al decimo piano di un palazzo, nel deserto di una città che aspetta insieme all’Italia di vedere una possibile luce fuori dal tunnel.



Ecco, a loro, va il grazie di tutto il Sud. Per il coraggio e il senso della responsabilità del loro viaggio. Per aver insegnato a chi non ha resistito a restare ed è partito, che poi è sempre inutile piangere sul latte versato. E che il Sud prima che un luogo è uno stato d’animo.



*Scrittrice