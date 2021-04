Il cane Hero scopre una “serra” di marijuana in un garage, un arresto a Vibo

I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, anche grazie all’efficace ausilio di unità cinofila, hanno rinvenuto, all’interno di un’abitazione di un insospettabile una piccola serra, all’interno della quale erano in coltivazione una serie di piante di marijuana. Ad insospettire gli uomini della Benemerita, il tenore di vita del giovane, da tempo “attenzionato”, grazie ad un’efficace e discreta azione informativa.

Fin dalle prime battute, il giovane è apparso nervoso e agitato, rassegnandosi solo allorquando i carabinieri, dopo avere rinvenuto nella sua abitazione piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, già suddivisi in dosi, hanno deciso di estendere le ricerche nel garage, dove il cane “Hero” ha fiutato, abilmente occultata, una serra artigianale, all’interno della quale vi erano svariate piantine di sostanza stupefacente, risultata poi essere del tipo “marijuana”, alcune delle quali già in fase di fioritura.

Allertato immediatamente, il magistrato di turno Corrado Caputo ha disposto il sequestro di quanto rinvenuto, anche per le successive analisi che eseguirà il laboratorio di analisi di sostanze stupefacenti (Lass) del Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo. Per il giovane, invece, è scattato inesorabile l’arresto, con la successiva traduzione agli arresti domiciliari. Il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Del Vecchio, ha poi convalidato l’arresto, disponendo per F.B., 32 anni, nativo di Udine, residente a Roma, ma di fatto domiciliato a Vibo Valentia, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. Il giovane è difeso dall’avvocato Mariella Saverino.